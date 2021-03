Attualmente, Paolo Bonolis è uno dei più grandi conduttori di sempre, ma sapete che lavoro facevano i suoi genitori? Scopriamolo.

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Paolo Bonolis. Attualmente uno dei veri e propri protagonisti indiscussi di Canale 5, il simpaticissimo romano ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero giovanissimo. Pensate, aveva poco meno di vent’anni quando, per la prima volta in assoluto, è entrato in uno studio televisivo. E, da quel momento, non è uscito. Riuscendo, quindi, a costruire in tutti questi anni una carriera davvero immensa. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo vi abbiamo parlato dei suoi studi, è vero. Ma vi siete mai chiesti, ad esempio, qualcosa sulla sua famiglia? E quando diciamo questo, fate attenzione, non facciamo riferimento a quella costruita con sua moglie Sonia, bensì a quella di ‘origine’. Di che cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice: facciamo riferimento ai suoi genitori. Cosa sappiamo esattamente su di loro? Come si chiamavano? Ed, in particolare, siete curiosi di sapere che lavoro facevano? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Paolo Bonolis, che lavoro facevano i suoi genitori?

Da questa sera, Venerdì 12 Marzo, Paolo Bonolis sarà il motivo dei nostri sorrisi. Nuovamente in replica con i momenti cult di Ciao Darwin, il conduttore romano, insieme a Luca Laurenti e a tutto il suo magnifico staff, si propone come un ottimo diversivo per trascorrere un Venerdì sera in quarantena. E, soprattutto, all’insegna del divertimento e di sane e grosse risate. Ecco, ma in attesa di scoprire quali sono le emozioni che ci riserverà la replica di ‘Chic’ contro ‘Shock’ e di ammirare la bellezza di Ema Kovac, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più sul conduttore? Dal punto di vista professionale e lavorativo, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Così come conosciamo tutti i dettagli della sua vita privata e dei suoi figli. Ma, ad esempio, vi siete mai chiesti chi fossero i suoi genitori? Siamo sempre abituati a vedere Paolo Bonolis come ‘personaggio’, ma cosa sappiamo esattamente su di lui e, soprattutto, del suo passato? Siete pronti a sapere qualche dettaglio in più? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo conduttore romano sia nato da mamma Luciana e papà Silvio. E che sia, tra l’altro, figlio unico. Ebbene. Ma che lavoro facevano i suoi genitori? Da quanto si legge, sembrerebbe che la sua mamma fosse una segretaria in un’impresa di costruzione. E che suo padre, invece, fosse un trasportatore di burro ai mercati generali di Pero, comune in provincia di Milano.

Cosa ci dite? Sapevate che lavoro facevano i genitori di Paolo Bonolis?