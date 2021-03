Paolo Bonolis è un conduttore amatissimo ed apprezzatissimo, ma sapete quali sono i suoi studi? Conosciamo il suo diploma e la laurea.

Paolo Bonolis: un nome, una certezza. Attualmente al timone con la nuova edizione di ‘Avanti un Altro’, il conduttore romano decanta di un successo davvero clamoroso. Iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello piccolo schermo tantissimi anni fa, ha saputo cavalcare, sin dal primo momento, l’onda del successo. Ogni programma che porta il suo nome, infatti, registra dei veri e propri record in termini di ascolti. E ne è l’esempio lampante, il suo show del pre-serale. Oppure, Ciao Darwin, di cui da stasera andranno in onda le repliche. Ma anche tanti altri programmi. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, è vero, vi abbiamo parlato della sua vita privata. Ma se vi facessimo la domanda sui suoi studi, ci sapreste rispondere? Per meglio dire, voi sapere qual è stato il percorso scolastico del grandissimo Paolo Bonolis? Attualmente, lo sappiamo benissimo, è uno dei più grandi conduttori di sempre, ma com’era come alunno? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: ci pensiamo noi! Di seguito, infatti, vi riporteremo non soltanto il suo diploma, ma anche la laurea conseguita.

Paolo Bonolis, conoscete i suoi studi? Carriera scolastica da urlo

Attualmente è uno dei più grandi conduttori televisivi di sempre, Paolo Bonolis. Al timone di una nuovissima ed incredibile edizione di Avanti un Altro, ricca di sorprendenti novità a causa dell’emergenza Coronavirus, il romano decanta di un successo televisivo davvero impressionante. A partire da ‘Bim Bum Bam’, il primo programma condotto su Italia Uno, fino a ‘Ciao Darwin’, uno degli ultimi condotti in prima serata su canale 5, il buon Bonolis decanta di una carriera davvero immensa. E, soprattutto, ricca di esperienze televisive davvero impressionanti. Ecco, ma cosa sappiamo, però, del suo passato? In particolare, cosa sappiamo dei suoi studi? Se, oggi, è uno dei conduttori più di successo di sempre, com’era da scolaretto? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la sua carriera scolastica, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe essere davvero da urlo. Procediamo, però, con ordine. Da quanto si apprende, sembrerebbe che Paolo Bonolis abbia conseguito il diploma di Liceo Classico. E che dopo questo fantastico traguardo abbia deciso di continuare i suoi studi all’università. Ed, in particolare, presso la facoltà di Giurisprudenza a La Sapienza di Roma. Dopo aver fatto soltanto tre esami qui, però, il romano decide di cambiare strada. E di iscriversi, quindi, ad un altro percorso di studio. Ed, in particolare, a quello di ‘Scienze Politiche’. È proprio qui che, terminati tutti gli esami, si laurea.

Insomma, così come la carriera televisiva, anche quella ‘scolastica’ è davvero encomiabile, vero?