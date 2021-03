Serena Rossi è una delle attrici più amate di sempre, ma avete mai visto sua sorella? Sui social, spuntano gli scatti: che somiglianza!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Serena Rossi. Entrata nel mondo dello spettacolo tantissimi anni fa quando, davvero giovanissima e piccolissima, ha preso parte alla famosa soap opera napoletana ‘Un posto al sole’, si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare per il suo incredibile talento. Anche perché, diciamoci la verità, la bella Rossi non è soltanto bravissima come attrice, e ce lo testimonia ‘Mina Settembre’, il film ‘Mia Martini’ e tanto altro ancora, ma lo è anche come cantante e conduttrice. Insomma, ammettiamolo: Serena è un’artista a trecentosessanta gradi. Ecco, ma in attesa di poterla rivedere sul piccolo schermo con ‘La canzone segreta’, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Cosa sappiamo esattamente di Serena Rossi? Certo, dal punto di vista sentimentale, conosciamo il suo compagno Davide Devenuto, conosciuto sul set, e sappiamo che è mamma del piccolo Diego. Ma cos’altro occorre sapere più? Vi siete mai chiesti, ad esempio, se l’attrice napoletana abbia una sorella? Ebbene si, ve lo diciamo noi: assolutamente si! Ma voi l’avete mai vista? Anche in questo caso, ci pensiamo noi.

Serena Rossi, avete mai visto sua sorella? Bellezza impressionante, sono identiche

Recentemente l’abbiamo vista alle prese con Mina Settembre, assistente sociale napoletana tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, da questa sera, Venerdì 12 Marzo, invece, la rivedremo sul piccolo schermo alle prese con ‘La Canzone Segreta’. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di Serena Rossi? Dal punto di vista professionale e lavorativo, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Ma, invece, dal punto di vista privato? Beh, sappiamo benissimo che, da diversi anni, è felicemente fidanzata con Davide Devenuto. E che, insieme al loro primogenito Diego, vivono a Roma. Vi siete mai chiesti, però, cosa sappiamo della sua famiglia di ‘origine’ o, per meglio dire, dei suoi genitori? Ebbene. In un nostro articoli, vi abbiamo mostrato la mamma e il papà dell’attrice napoletana. Che, come raccontato dalla diretta interessata, durante le riprese di ‘Mina Settembre’, se li è ritrovati sul set inaspettatamente. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: ha una sorella o è figlia unica? Ebbene. Serena Rossi non è affatto figlia unica. Anzi, ha una sorella più piccola di lei. Si chiama Ilaria e, a quanto pare, sembrerebbe aver preso una strada completamente diversa dalla sua. Ma voi l’avete mai vista? Vi mostriamo un piccolo scatto che le ritrae insieme. E che, soprattutto, ci permette di dire che le due giovanissime napoletane sono due vere e proprie gocce d’acqua.

Eccole qui le due sorelle Rossi: sono davvero bellissime. Siete d’accordo?