Stefania Orlando è stata una delle protagoniste indiscusse della casa del Grande Fratello Vip, e da poco si è lasciata andare ad una confessione riguardo un uomo della casa.

La potremmo soprannominare la Rock Queen della casa più spiata d’Italia. Ebbene sì, Stefania Orlando ha lasciato il segno nel programma, sia per la sua forte personalità senza mezze misure, sia per l’amicizia con il trionfatore del reality, Tommaso Zorzi. Da quando si sono spente le luci della casa, Stefania è ospite in diverse trasmissioni televisive e rilascia interviste a famosi settimanali. Il noto volto Rai si è spesso messa a nudo nei vari salotti. Negli ultimi giorni la ormai ex gieffina ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, rispondendo a varie domande anche un po’ piccanti. È proprio alla domanda di Gabriele Parpiglia, la Orlando si è lasciata andare ad una confessione su un uomo nella casa. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

La confessione di Stefania Orlando: riguarda un concorrente della casa.

Il sipario sul Grande Fratello Vip è calato, ma i concorrenti non sono ancora del tutto approdati nella realtà. Come nel caso di Stefania Orlando che ha dichiarato di sognare di essere ancora nella casa. Per lei, come ha spesso dichiarato, è stata un’esperienza totalizzante, sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi giorni, nell’intervista ad opera di Parpiglia e Azzurra Della Penna di Casa Chi, si è lasciata andare anche ad altre rivelazioni. All’ultima domanda dell’intervista su quale uomo poteva fare a caso suo, se fosse stata single, la Orlando ha risposto in modo diretto e senza inibizioni. “Tutti troppo giovani, ma se avessi avuto vent’anni, Tommaso Zorzi era l’unico erotico lì dentro”, sono state queste le parole della Orlando.

La bionda ha continuato dicendo che nonostante Zorzi sia omosessuale, rientra proprio nel suo genere di uomo. ‘Se avessi avuto vent’anni, mi ci sarei buttata a pesce su di lui’, ha concluso Stefania Orlando. Cosa ne pensate di queste sue parole? Anche voi siete d’accordo con questa ‘piccante’ confessione della conduttrice?