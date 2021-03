Tommaso Zorzi, così non l’avete mai visto: in una vecchia foto in cui è irriconoscibile spunta un ragazzo totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto al Gf Vip

Tommaso Zorzi sarà protagonista in questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Avrebbe dovuto fermarsi, stando a quanto lui stesso dichiarava qualche giorno prima della notizia ufficiale. Beh, come lo si poteva biasimare? Tommaso esce da un periodo di lockdown (come tutti), a cui si sommano sei mesi in cui è stato rinchiuso nella casa del Gf Vip ed ha tanto, tanto ancora da realizzare di quanto accaduto intorno a sé in sua assenza. Ma, comunque sia, niente da fare: Mediaset non gli ha voluto concedere questa pausa. E, possiamo dirlo, con grande felicità del pubblico che adesso potrà seguirlo come opinionista in un reality già molto amato. Cosa ci regalerà? Tante perle, di sicuro ed anche ‘tanta falsità’ come dice lui.

Tommaso Zorzi irriconoscibile: così non l’avete mai visto

E se, anziché un ruolo da opinionista, Tommaso Zorzi avesse accettato il ruolo di concorrente de L’Isola dei Famosi. Innanzitutto, non avrebbe avuto a disposizione i suoi occhiali rossi da cui non osa staccarsi ultimamente. E, inoltre, non avrebbe potuto tagliarsi i capelli che sarebbero cresciuti a dismisura. Nel Grande Fratello Vip l’ha fatto. Ha preso la macchinetta e… tutto d’un colpo, ha buttato giù tutti i capelli. Poi se n’è pentito, infatti ha pubblicato una storia riguardante proprio questo argomento in cui si esprime come al suo solito senza filtri:

Ma, ecco, la nostra curiosità è stata talmente tanta che siamo andati a sbirciare tutto il suo profilo Instagram. Lo stile non manca, non c’è che dire. Ma quello che abbiamo trovato ci ha sconvolti: un Tommaso Zorzi con capelli lunghissimi. Sì, perché fino ad ora avevamo visto al massimo un capello biondo, rasato, non proprio al massimo della sobrietà ma quanto meno nei limiti. In effetti, coi capelli sta molto bene ed è questo il motivo per cui si pente di averli tagliati proprio nell’ultimo periodo:

Anche in questa foto pubblicata su Instagram, tuttavia, sottolinea nel post che sta per ‘tagliare la criniera’.