Tommaso Zorzi ha pubblicato un nuovo indizio social, una clamorosa novità: prossimamente farà parte di un programma famosissimo? E’ spuntata la foto insieme al noto conduttore!

Partirà il 15 marzo su Canale 5 il reality show, uno dei più amati dagli italiani, e vedrà lui come Opinionista! Parliamo di Tommaso Zorzi, l’ex vincitore del GF VIP, che ormai è uno dei personaggi televisivi più richiesti della televisione! Tommy è entrato a far parte de L’Isola dei Famosi e vestirà i panni di opinionista, inizialmente solo con Iva Zanicchi prima che torni Elettra Lamborghini, al momento in isolamento causa Covid. Arriva però un altro annuncio davvero a sorpresa: Tommaso ha pubblicato una foto davvero curiosa con uno dei conduttori televisivi più famosi della televisione italiana. Guardate cosa succederà.

Tommaso Zorzi, novità in arrivo: “Prossimamente”, spunta la foto proprio con lui

Tommaso Zorzi pochissimi minuti fa ha pubblicato una foto insieme ad uno dei conduttori più famosi della televisione italiana. Parliamo di Paolo Bonolis! La loro foto, pubblicata attraverso le iG story dell’ex gieffino, è accompagnata da un ‘Prossimamente’. Cosa bolle in pentola? Tutti pensano si tratti di una prossima partecipazione di Tommaso ad ‘Avanti un altro’, il famoso programma pomeridiano condotto da Bonolis. Insomma, una novità che fa capire quanto Zorzi sia ormai amato davvero da tutti.

Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis stanno lavorando insieme: forse il vincitore del GF VIP 5 è pronto a partecipare al programma del conduttore, Avanti un altro? Prossimamente, come scrive l’influencer, lo sapremo sicuramente! Intanto, ci stiamo preparando a vederlo su Canale 5 in vesti di opinionista de L’Isola dei Famosi. Regalerà senza dubbio tanto intrattenimento! Sarà inoltre presente sull’online del programma: “Condurrò un mio programma sull’online di Mediaset dove si parlerà dell’Isola!” ha raccontato il famoso influencer milanese.