Sarà Tommaso Zorzi a sostituire Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionista ufficiale de L’Isola dei Famosi: l’annuncio è di poco fa.

Al via lunedì 15 marzo la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che vedrà al timone per la prima volta Ilary Blasi. Per la moglie di Totti si tratta di un programma mai sperimentato ma, da professionista di annosa esperienza quale è, siamo certi che saprà fare un ottimo lavoro. Reso noto da qualche giorno il cast ufficiale, non sono mancati dubbi e smentite sugli opinionisti. Sappiamo infatti che Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al GF Vip 5, aveva ricevuto la proposta di ricoprire tale ruolo, ma l’influencer aveva rifiutato. Lo aveva rivelato lui stesso intervistato a Casa Chi, spiegando che lo stress psicofisico accumulato nei sei mesi trascorsi nella famosa casa di Cinecittà non gli avrebbero permesso di affrontare al meglio questo nuovo impegno. Avrebbe dovuto esserci invece Elettra Lamborghini, ma proprio in queste ore è diffusa la notizia della sua positività al Covid. E’ qui che rientra in gioco Zorzi, come fa sapere TvBlog.

Tommaso Zorzi opinionista de L’Isola dei Famosi: l’annuncio ufficiale è appena arrivato

Sulla pagina Instagram di TvBlog è statoda poco annunciato che a sostituire Elettra Lamborghini sarà proprio Tommaso Zorzi. “Anche grazie alla situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore e che ha visto coinvolta sua malgrado Elettra Lamborghini, la trattativa fra Zorzi e la produzione dell’Isola dei Famosi è ripartita e pare sia giunta al termine con una fumata bianca. Tommaso Zorzi dunque entra a far parte a tutti gli effetti del team di opinionisti dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, inizialmente con la sola Iva Zanicchi e poi appena Elettra si ristabilirà, speriamo il più presto possibile, assieme anche alla brava cantante emiliana”, scrive TvBlog.

Coincidenza vuole che nel corso della recente intervista a Casa Chi, il vincitore del GF Vip 5 abbia rivelato un dettaglio riguardante proprio Elettra. I due, amici in passato, si erano allontanati prima che Zorzi entrasse al reality di Canale 5. Dopo la sua vittoria però c’è stato un riavvicinamento a seguito della telefonata di congratulazioni ricevuta dall’ereditiera.