Chi saranno gli ospiti di Verissimo nel prossimo appuntamento, in programma sabato 13 marzo? Vi sveliamo tutte le anticipazioni!

Verissimo torna sabato 13 marzo con un nuovo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin ogni sabato regala ai telespettatori di Canale 5 un pomeriggio davvero magnifico con super ospiti ed interviste emozionanti. Sabato 6 marzo, ultima puntata andata in onda, ha visto la partecipazione degli ormai ex concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Tommaso, Stefania, Dayane, Rosalinda e gli altri ex protagonisti del GF VIP sono stati in studio per raccontare la loro avventura. Chi sarà invece ospite di Verissimo sabato 13 marzo? Il portale del programma ha annunciato i super ospiti dell’appuntamento in programma domani! Una famosissima attrice, una conduttrice, un’amatissima cantante entreranno nello studio di Silvia Toffanin per raccontare le loro novità, le loro vite! Vi sveliamo subito di chi si tratta.

Verissimo, anticipazioni sabato 13 marzo: gli ospiti della puntata

Verissimo torna sabato 13 marzo con un nuovo appuntamento. Vedremo nello studio di Silvia Toffanin, a partire dalle ore 16, l’amatissima conduttrice Ilary Blasi! La conduttrice sta per iniziare una nuova avventura a capo de L’Isola dei Famosi 2021! La romana, mamma di tre figli e moglie di Francesco Totti, torna sul piccolo schermo al timone del reality amatissimo dagli italiani!

Tra gli ospiti anche Sabrina Ferilli! La protagonista della fiction Svegliati amore mio, fiction prossimamente su Canale 5, racconterà a Silvia Toffanin della sua carriera, dei suoi successi più grandi e svelerà il motivo per cui ha scelto di non diventare mamma.

Vedremo in studio Orietta Berti, tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2021! Parlerà della sua esperienza sul palco dell’Ariston dopo ben 29 anni! Ci sarà un momento davvero emozionante sabato 13 marzo: Ginevra Elkann sarà ospite per la prima volta di Verissimo per ricordare il suo nonno, Gianni Agnelli, che avrebbe compiuto 100 anni il 12 marzo 2021. In studio ci sarà anche Alex Schwazer! Racconterà in onda su Canale 5 il suo trionfo: quello di esser stato assolto dall’accusa di doping dal Tribunale di Bolzano!