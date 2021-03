Alessandra Amoroso prima del successo: sapete che lavoro faceva?

Un’esplosione di energia, una voce straordinaria e un sorriso luminoso: Alessandra Amoroso è un talento eccezionale, ma sapete che lavoro faceva prima del successo?

“Amici” è stato il suo trampolino di lancio, il talent che le ha dato modo di farsi conoscere dal pubblico per le sue straordinarie doti di cantante. Alessandra Amoroso è una delle voci più amate del panorama musicale italiano, oltre ad essere una giovane e bellissima donna piena di vita e dal grande cuore. Ha sempre avuto un rapporto profondo con i suoi fan, mostrandosi aperta, gentile e piena di attenzioni. Di recente l’abbiamo vista calcare il palco dell’Ariston e, qualche mese fa, il singolo in collaborazione con Emma Marrone ha mandato in visibilio il pubblico. Seguitissima sui social, è spesso al centro dell’attenzione mediatica, eppure non tutti conoscono un dettaglio del suo passato: sapete che lavoro faceva Alessandra Amoroso prima del successo? Scopriamolo!

Alessandra Amoroso, che lavoro faceva prima del successo

La straordinaria artista ha sempre mostrato una profonda gratitudine nei confronti di “Amici” e di Maria De Filippi: grazie all’amatissimo talent l’artista ha potuto mostrare al pubblico il suo immenso talento e ottenere un meritatissimo successo. In un’intervista al Corriere della Sera di alcuni anni fa, Alessandra Amoroso ha rivelato di conservare ancora la “divisa” della scuola. “Dai miei a Lecce, assieme al piumino che ci davano per passare dalla casa agli studi”. Proprio in relazione al ricordo del suo provino per la scuola di “Amici”, la cantante ha anche raccontato cosa faceva prima di essere ammessa. “Facevo la commessa in un negozio di abbigliamento a Lecce. Ero in ferie e decisi di andare a Roma, più per vedere la città che per il provino” ha spiegato. La straordinaria cantante, dunque, lavorava come commessa. Poi, è arrivato “Amici” che, per fortuna, ci ha regalato la sua splendida voce. Una vittoria che, come lei stessa ha dichiarato, l’accompagna sempre. “Guardo sempre avanti sapendo però da dove sono venuta. ‘Amici’ e Maria mi camminano sempre accanto”.

Un ricordo dolcissimo, non trovate?