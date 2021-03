Uomini e Donne, Alessia Cammarota svela il sesso del suo terzo bebè: maschietto o femminuccia? L’annuncio a sorpresa, che gioia immensa!

Diciamoci la verità: Alessia Cammarota ed Aldo Palmieri formano una delle coppie più belle di tutta la storia di Uomini e Donne. Giunta nel programma di Maria De Filippi dopo l’esperienza andata a male con Francesco Monte, la napoletana si è facilmente fatta notare dal tronista di quell’anno. Che, nonostante una clamorosa segnalazione, ha deciso di provarci. E, soprattutto, di fidarsi di lei. Da quel momento, sono passati numerosi anni. Eppure, nonostante un periodo buio del loro matrimonio, Aldo ed Alessia si amano davvero alla follia. E, tra poco, diventeranno genitori per la terza volta. Dopo la nascita dei piccoli Leo e Niccolò, l’ex coppia di Uomini e Donne si accinge ad accogliere un terzo bebè nella loro famiglia. Ecco, ma conosciamo il suo sesso? L’annuncio della gravidanza, lo sappiamo benissimo, è stato dato proprio nel giorno di San Valentino. Invece, pochissime ore fa, l’ex corteggiatrice ha voluto condividere il sesso con il suo pubblico social il sesso del terzo bebè. Maschietto o femminuccia? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui

Alessia Cammarota ed Aldo, svelato il sesso del terzo bebè: maschietto o femminuccia?

Proprio nel giorno della festa di tutti gli innamorati, Alessia Cammarota ed Aldo Palmieri, con un video dolcissimo in compagnia dei loro due ‘ometti’, hanno annunciato ai loro sostenitori di stare diventando genitori per la terza volta. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i loro sostenitori. Anche perché, parliamoci chiaro, la napoletana e il siciliano sono sempre stati nel cuore di tutti gli italiani. Ecco, a questo punto, però, la domanda sorge spontanea: è un maschietto o una femminuccia? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come al solito, sono stati proprio i dirette interessati. Attraverso un dolcissimo video condiviso sui rispettivi canali social, l’ex coppia di Uomini e Donne ha annunciato il sesso del loro terzo bebè. Secondo voi, Alessia sarà riuscita ad esaudire il suo desiderio di avere una piccola principessa, come lei, in casa, oppure no? Scopriamo insieme le sue parole. ‘È destino …resterò l’unica principessa di casa’, sono proprio queste le esatte parole che l’ex corteggiatrice utilizza per annunciare ai suoi sostenitori di stare aspettando un altro maschietto. Una notizia davvero incredibile e, soprattutto, splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha reso felici tutti. In primis, i loro sostenitori. Che, ancora una volta, non hanno perso occasione di poter fare sentire alla coppia il loro affetto.

Tantissimi auguri alla coppia!