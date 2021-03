Ospite oggi sabato 13 marzo a Verissimo, Alex Schwazer è un ex campione olimpico italiano di atletica leggera: conoscete la sua compagna?

Ai microfoni di Silvia Toffanin racconterà il suo percorso privato e professionale e sarà sicuramente interessante ascoltare le difficoltà, le sfide, i successi di un ex campione come Alex Schwazer. Trentasei anni compiuti lo scorso 26 dicembre, questo atleta specializzato nella corsa è originario di Vipiteno, in provincia di Bolzano. La passione per lo sport nasce in lui prestissimo: inizia ad allenarsi già a quindici anni dedicandosi anche al ciclismo per poi capire che la sua strada è quella dell’atletica. E in effetti non si sbagliava: raggiunge infatti traguardi importanti tra cui la medaglia d’oro nei 50 km di marcia nel 2008 alle Olimpiadi di Pechino. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Scopriamo insieme chi è la sua ex fidanzata e con chi condivide attualmente la sua vita.

Alex Schwazer, chi è la compagna Kathrin Freund: età, lavoro e altre curiosità

Molti ricorderanno che Schwazer è stato fidanzato in passato con un’altra campionessa, la pattinatrice Carolina Kostner, conosciuta casualmente a Torino. La loro storia è durata dal 2007 al 2012. Dopo essersi separati, Alex ha poi conosciuto nel 2016 colei che ancora oggi è al suo fianco, Kathrin Freund. I due hanno avuto una figlia nel 2017 e due anni dopo sono convolati a nozze. Kathrin è una donna molto riservata: lontana dai riflettori, svolge una professione del tutto estranea alle dinamiche del mondo televisivo. Proprietaria di un centro estetico a Vipiterno, gestisce quest’attività insieme alla sorella. “Mi godo questi momenti indimenticabili. È Ida la mia nuova forza, le racconterò la mia storia”, diceva Alex in un’intervista a La Stampa di qualche tempo fa. La coppia vive in Trentino Alto Adige, nel Comune di Racines.

Quella di oggi a Verissimo sarà sicuramente un’intervista ricca di emozioni, non perdetevela!