Riuscite a riconoscere chi è la bambina vestita da Arlecchino in questa foto? Oggi è sicuramente una conduttrice molto amata ed apprezzata.

Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere immagini di quando erano giovani, o anche dei bambini. Un’abitudine che ha avvolto proprio tanti vip. In questa foto che vi abbiamo mostrato era ancora una bambina, insieme alla sua mamma, intenta ad indossare un abito di Carnevale, ma oggi è divenuta un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato ed apprezzato. E’ una conduttrice televisiva e una conduttrice radiofonica: il suo talento l’ha portata a toccare un grande successo, tanto da divenire super popolare. Ovviamente, si tratta di uno scatto decisamente passato, quando era molto piccola, e si trovava insieme a sua madre, vestita da Arlecchino. Ebbene, avete capito di chi si tratta?

E’ l’amata conduttrice da bambina, col suo dolce sguardo: avete capito di chi si tratta?

Una foto ricordo meravigliosa, la bambina in questa foto è oggi divenuta una conduttrice tanto apprezzata. Lo scatto è stato pubblicato dalla donna stessa sul suo profilo instagram, per ricordare un momento passato che ha avvolto la sua infanzia. Nell’immagine è insieme a sua madre, vestita con un abito di Arlecchino: “Quella vestita da Arlecchino sono io… quella vestita da metalmeccanico incinta è invece mia madre, che però non era mascherata, si vestiva proprio così quando portava a spasso mio fratello”, ha scritto in didascalia. E allora, osservate bene, lo sguardo è proprio il suo: avete capito di chi si tratta? Ma della meravigliosa conduttrice Francesca Fialdini, l’avreste mai detto? In foto era decisamente piccola, mentre sua madre la teneva per mano. Entrambe con abiti particolari, lei vestita di colori, che hanno contornato il suo dolcissimo viso.

Un ricordo meraviglioso che ha conquistato anche i suoi migliaia di fan, che la seguono con tanto affetto. Non sono mancati i commenti in basso, i complimenti hanno abbracciato l’immagine, accolta con tantissimi like, tutti meritati.