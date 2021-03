Amici 20, una frase di Maria De Filippi non passa inosservata: è successo subito dopo l’esibizione di Arisa, che ha cantato il brano di Sanremo.

Oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Amici 20. Si tratta dell’ultima puntata del pomeridiano, in attesa dell’inizio del serale. Si, perché anche quest’anno, come sempre, la fase finale del talent show di Canale 5 si svolge nelle puntate in prima serata. Che partiranno da sabato prossimo, 20 marzo 2021. E la puntata di oggi è stata fondamentale, poiché abbiamo scoperto chi sono gli allievi che hanno avuto l’accesso al tanto desiderato finale. Ospiti della puntata di oggi, Annalisa e Gaia, due ex allieve del talent, reduci dall’esperienza sul palco dell’Ariston a Sanremo 2021. Ma non sono state le sole…Anche la prof di canto Arisa ha incantato Sanremo col suo brano Potevi fare di più, che ha cantato splendidamente nella puntata di Amici di oggi. Ma è proprio al termine dell’esibizione di Arisa che Maria De Filippi si è lasciata andare ad una frase che non è passata affatto inosservata e che è diventata in poco tempo virale sui social. Ecco cosa è successo.

Amici 20, una frase di Maria De Filippi non passa inosservata: la “frecciatina” agli allievi dopo l’esibizione di Arisa

Avete seguito la puntata di oggi di Amici? Il serale è sempre più vicino e gli allievi hanno ottenuto la tanto desiderata felpa color oro. E nella puntata di oggi tanta musica sanremese! Nello studio di Amici, infatti, sono esibite ben tre cantanti reduci dalla partecipazione alla 71 esima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta delle due ex allieve Annalisa e Gaia, e dell’attuale prof di canto Arisa. Le cantanti hanno eseguito i brani portati in gara a Sanremo, rispettivamente Dieci, Cuore Amaro e Potevi fare di più. Ed è proprio al termine dell’esibizione di Arisa che Maria De Filippi pronuncia una frase che non è passata inosservata. Al contrario, ha fatto il giro del web in pochi minuti. Ecco un video apparso su Trash Italiano:

“Dopo questo la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene a casa”, esclama la De Filippi, rivolgendosi alla classe di Amici di quest’anno. Parole ironiche, ovviamente, quelle della conduttrice, che ha voluto sottolineare il grande talento di Arisa. Parole che, però, hanno scatenato l’ironia del web, che ha commentato la scena in modo esilarante! E voi, avete seguito la puntata di oggi del talent show di Canale 5? Per chi farete il tifo al serale?