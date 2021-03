Amici 20, Maria De Filippi fa commuovere Arisa: il suo gesto in diretta

Arisa torna nello studio di Amici 20 dopo la partecipazione al Festival di Sanremo: il gesto di Maria De Filippi la fa commuovere

Oggi pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata pomeridiana del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Da sabato 20 marzo 2021 andrà in onda il serale del talent show. Nella puntata odierna sono state assegnate le maglie per il tanto atteso serale. Nessun allievo è rimasto fuori dalla corsa. Tutti i cantanti e tutti i ballerini hanno ottenuto la maglia e potranno esibirsi sul prestigiosissimo palco. Nella puntata di oggi, inoltre, sono state ospiti Gaia e Annalisa, ex allieve della scuola nonchè concorrenti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Alla manifestazione canora ha partecipato anche Arisa, coach del talent show di Maria De Filippi.

Amici 20, Arisa torna in studio e si commuove

Nella puntata odierna del talent show Amici, la coach Arisa è tornata in studio dopo la settimana sanremese. La cantante ha partecipato alla settantunesima edizione del Festival della canzone italiana con il brano Potevi fare di più, scritto da Gigi D’Alessio. La coach del talent show è stata accolta in studio da una standing ovation. La conduttrice ha infatti chiesto agli allievi e ai professori di alzarsi in piedi per accogliere la cantante. Il gesto della De Filippi ha fatto commuovere Arisa.

La cantante si è poi esibita di fronte agli allievi con il brano Potevi fare di più. Dopo l’esibizione, come sempre impeccabile, la De Filippi ha dichiarato: “Dopo questa potete prendere tutti le maglie del serale e andare a casa“. Un attestato di stima nei confronti della coach scelta proprio dalla conduttrice, nonché autrice, del talent show. Arisa è stata applaudita da tutti, anche da Rudy Zerbi, con il quale ha spesso discusso durante le puntate pomeridiane. Il coach di Amici ha assegnato voto dieci alla sua esibizione.