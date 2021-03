Nel corso della puntata di Amici 20 di Sabato 13 Marzo, Maria De Filippi ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima: i dettagli.

Manca esattamente una settimana dall’inizio del Serale di Amici 2020, eppure l’appuntamento del sabato pomeriggio non può affatto mancare. Nonostante, infatti, manchino esattamente sette giorni dalla puntata di esordio della fase finale del talent, Maria De Filippi, Sabato 13 Marzo, è stata al timone dell’ultima puntata pomeridiana del suo programma. Una puntata, da come si può chiaramente comprendere, davvero decisiva. Durante la quale, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono stati annunciati i nomi di tutti gli allievi ammessi al serale. Ma non solo. È proprio nel corso di questa puntata, Maria De Filippi ha compiuto un gesto che non aveva mai fatto prima d’ora. Ed è stata la diretta interessata a dirlo, sia chiaro. Ecco, ma a che cosa facciamo esattamente riferimento? Ovviamente, nulla di ‘grave’, ve lo diciamo. Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Amici 20, il gesto di Maria De Filippi spiazza: mai successo prima d’ora

Proprio nel corso della puntata di Sabato 13 Marzo di Amici 2020, Maria De Filippi ha compiuto un gesto davvero inaspettato. E che, soprattutto, non aveva mai fatto prima d’ora. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non è affatto successo nulla di grave. Fatto sta che, molto probabilmente per la prima volta, la padrona di casa del talent si è lasciata andare a qualcosa davvero di inaspettato nei confronti di una ballerina del programma. Stiamo parlando esattamente di Giulia Stabile. Chiamata al centro studio per un’esibizione in più, la De Filippi le ha permesso di mostrare la sua bravura, improvvisando. E sappiamo benissimo quanto, purtroppo, l’improvvisazione sia un vero e proprio tabù per la giovanissima ballerina. Ciò che, però, ha catturato l’attenzione sono proprio le parole della regina di Mediaset prima ancora che la giovane Stabile potesse esibirsi. ‘Oggi ho deciso io’, ha detto Maria.

Insomma, un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, soprattutto, è mirato a sottolineare la bravura e il talento della ballerina Giulia.