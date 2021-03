Canzone Segreta, Serena Rossi incantevole nella prima puntata della trasmissione di Rai Uno: avete visto i suoi orecchini? Il prezzo è da capogiro.

È andata in onda ieri la prima puntata di Canzone Segreta, la nuova trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Rossi. Uno show emozionante, durante il quale gli ospiti in studio si lasciano andare a ricordi e rivelazioni, sulle note delle loro canzoni del cuore. Una prima puntata che ha conquistato il pubblico, che si è emozionato insieme agli ospiti della prima puntata. Tra questi Luca Argentero e Carlo Conti, che seduti sulla sedia bianca al centro dello studio, hanno assistito alla sorpresa preparata per loro. A condurre lo show con tutto il suo talento c’è Serena Rossi. Reduce dall’immenso successo della fiction Mina Settembre, la napoletana è tornata alla conduzione, dimostrando di essere davvero un’artista a 360 gradi. E per la puntata di esordio, la Rossi ha scelto un abito in velluto davvero incantevole. A catturare l’attenzione, però, sono stati anche i suoi orecchini, molto visibili grazie all’acconciatura di Serena. Curiosi di sapere qualcosa in più sul gioiello? Il prezzo vi lascerà senza parole.

Canzone Segreta, Serena Rossi incantevole: il prezzo degli orecchini vi lascerà senza parole

Una Serena Rossi incantevole, quella che abbiamo visto sul palco di Canzone Segreta. Il nuovo programma di Rai Uno è iniziato ieri, venerdì 12 marzo 2021, ed ha già conquistato i telespettatori. Che hanno apprezzato lo straordinario talento di Serena Rossi, un’artista davvero completa. E bellissima! Per la puntata di ieri, la napoletana ha indossato un abito da sogno, in velluto, caratterizzato da uno spacco notevole e da cristalli sul corpetto. A colpire tutti, però, sono stati anche gli orecchini che la conduttrice ha indossato. Un modello earcuff in oro bianco, che ha impreziosito il look di Serena. Sapete quanto costano? Si tratta di gioielli Crivelli, brand scelto dalla Rossi anche per la sua apparizione a Sanremo: il valore è di 26.830 euro! Orecchini notevoli, e messi in risalto anche dall’acconciatura scelta da Serena, che ha tirato i capelli leggermente all’indietro.

Insomma, l’eleganza di Serena Rossi è un vero e proprio spettacolo per gli occhi. E voi, avete seguito la prima ed emozionante puntata di Canzone Segrata?