Per l’ultima puntata di C’è Posta per Te, abbiamo assistito ad un vero e proprio momento imperdibile con Luciana Littizzetto: cos’è successo.

Ed anche questa edizione di C’è posta per te è giunta al termine. Da Sabato prossimo, 20 Marzo 2020, andrà in onda il Serale di Amici, anche lui, quindi, prossimo alla chiusura. Con questa sera, dunque, ci tocca salutare il popular show di Maria De Filippi. E, come immaginavamo, lo faremo proprio nei migliori dei modi. Per l’ultima puntata del suo programma, infatti, la padrona di casa ha pensato ogni cosa nel minimo dettaglio. Cosa ce lo fa pensare? Beh, la risposta è davvero semplice: la scelta degli ospiti. Non soltanto, infatti, facciamo riferimento alla bellissima e talentuosa Alessandra Amoroso, ma anche alla simpaticissima Luciana Littizzetto. Ecco, ma sapete a chi ha deciso di chiamare l’attrice? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi spiegheremo ogni cosa. Vi anticipiamo: il momento è stato davvero imperdibile.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Luciana Littizzetto a C’è Posta per Te: cos’è successo

Cosa ci fa la Luciana Littizzetto a C’è Posta per Te? C‘Cerco un uomo galante, che mi porti dei fiori e che si tenga bene, ma che non sia troppo Narciso’, ha iniziato a dire la simpaticissima attrice torinese. È proprio per questo motivo che l’attrice torinese ha deciso di chiedere aiuto a Maria De Filippi. Ed entrambe hanno convenuto a chiamare tre donne che, senza alcun dubbio, possono darle una mano in termine di uomini. In primis, Belen Rodriguez. In seguito, Veronica Peparini e il suo compagno Andreas Muller. Ed, infine, Gemma Galgani. Ecco, ma cos’è successo in studio? Vi assicuriamo: è accaduto davvero di tutto. Scopriamone tutti i dettagli.

È accaduto di tutto in studio

Bisogna ammetterlo: Luciana Littizzetto ne ha avuto un po’ per tutti. A partire da Belen Rodriguez, che come al solito era più bella che mai, fino a Gemma Galgani. Chiamata in studio dalla conduttrice torinese, la dama ha spiegato i suoi ‘segreti’ per avere una vita sentimentale piuttosto attiva. Ma non solo. Le battute e i momenti che la spalla destra di Fabio Fazio ci ha regalato per quest’ultima puntata di C’è Posta sono stati davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. E, diciamoci la verità, non avevamo alcun dubbio.

Vi assicuriamo: questo momento è stato davvero imperdibile.