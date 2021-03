La famosissima ed amatissima coppia si è detta ‘addio’, adesso è proprio ufficiale: il lungo messaggio è apparso sui social, cos’è successo.

Erano diversi giorni che, purtroppo, si diceva che la coppia si fosse detta ‘addio’ dopo anni di relazione. Soltanto pochissime ore fa, però, ne è arrivata la conferma: la loro storia d’amore è giunta al termine. Convolati a nozze esattamente nel 2016 e diventati genitori di due splendidi bambini, la coppia ha preso la decisione, a quanto pare di comune accordo, di separarsi. Ecco, appurato che questa, senza alcun dubbio, è una vera e propria triste notizia, siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la coppia di cui stiamo parlando è una coppia conosciutissima. E, soprattutto, amatissima. È proprio per questo motivo che la notizia della loro imminente separazione ha lasciato davvero tutti sorpresi. Siete pronti a sapere di più? Benissimo: vi racconteremo ogni cosa.

La coppia si è detta ‘addio’, è ufficiale: di chi stiamo parlando

Niente è per sempre, purtroppo. E il caso di questa coppia famosissima ed apprezzatissima, purtroppo, ne da la conferma. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sui rispettivi canali social, i due hanno annunciato la loro separazione dopo ben cinque anni di matrimonio e la nascita dei loro due splendidi figli. Non sappiamo, ovviamente, quali siano stati i motivi che hanno spinto la coppia a prendere questa decisione. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle loro parole, sembrerebbe che questa sia stata una decisione presa di comune accordo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene: se vi dicessimo Sara Carbonero ed Iker Casillas, ci credereste? Avete letto proprio bene: sono proprio loro che, qualche ora fa, hanno annunciato la loro separazione. Come dicevamo precedentemente, era da diverso tempo che rincorrevano voci su questo momento di crisi tra di loro. Soltanto pochissime ore fa, però, ne abbiamo avuto la conferma. Ovviamente, nonostante la loro separazione, la giornalista e il portiere non hanno affatto nascosto di continuare ad essere legati da un rapporto di stima, affetto e rispetto. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Dalla loro relazione, infatti, sono nati due figli. Ed è proprio per loro che, da quanto si legge, i due continueranno ad avere un ottimo rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iker Casillas (@ikercasillas)

‘Con queste parole chiediamo che la nostra privacy sia rispettata in questo momento di cambiamento. Queste saranno le uniche parole pubbliche che faremo nel presente e in futuro’, sono proprio queste le parole che sia Iker Casillas e Sara Carbonero utilizzano per concludere il loro post di ‘addio’.