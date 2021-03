In questa foto l’amatissimo ex tronista di Uomini e Donne è soltanto un bambino, ma l’avete riconosciuto? Lo scatto fa boom di likes: chi è.

Diciamoci la verità: Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. In onda dal Lunedì al Venerdì intorno le 14:45, il dating show di Maria De Filippi si propone come un ottimo mezzo per conciliare due cose: trovare l’amore, a volte, della propria vita e farsi amare dal pubblico italiano. È il caso, ad esempio, di Giulia De Lellis. Che, nonostante la storia naufragata con Andrea Damante, è attualmente una delle influencer più di successo in assoluto. Oppure, è anche il caso di questo ex tronista. Reduce dalla sua seconda esperienza nello stesso televisivo di Uomini e Donne, il giovane non soltanto ha trovato la ragazza dei suoi sogni ed adesso sono felici ed innamorati, ma ha riscosso un successo davvero favoloso. Cosa ce lo testimonia? Beh, la risposta è davvero semplice: il seguito che detiene sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, dal canto suo, l’ex tronista non perde mai occasione di poter comunicare con il suo adorato pubblico social. Proprio qualche giorno fa, infatti, ha condiviso un suo scatto da bambino. Che, tra l’altro, sottolinea la sua immensa dolcezza. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Qui l’ex tronista è soltanto un bambino, ma chi è esattamente adesso?

Correva esattamente l’edizione dell’anno 2018/2019 quando, a distanza di alcuni anni dal suo primo trono, il giovane si presentava nuovamente a Uomini e Donne per ritrovare l’amore. Adesso, a distanza di tempo, non soltanto l’ex tronista può dire chiaramente a gran voce di esserci riuscito alla grande e, soprattutto, di essere super felice ed innamorato accanto alla sua ex corteggiatrice, ma anche di aver conquistato ancora di più la stima e l’affetto del pubblico italiano. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista decanta di un successo davvero clamoroso. E, come dicevamo precedentemente, ce ne da conferma il numero dei suoi sostenitori. Anche lui, però, dal canto suo, non scherza affatto. Spesso e volentieri, infatti, il giovane si diletta ad interagire con i suoi followers. Pubblicando, così, degli scatti davvero incantevoli. L’ultimo risale a qualche giorno fa. Quando, con una foto da bambino, l’ex tronista ha fatto un vero e proprio boom di likes. Di chi stiamo parlando? Semplice: di lui!

Ebbene si: questo splendido bambino raffigurato in foto è l’ex tronista Andrea Cerioli. Avreste mai detto fosse lui? Una cosa c’è da dirlo: in questa foto del passato, il giovane è davvero di una dolcezza inaudita. Siete d’accordo?