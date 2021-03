Ginevra Elkann sarà una delle ospiti della puntata odierna di Verissimo, ma chi è esattamente? Scopriamo cosa occorre sapere su di lei.

Siamo giunti all’inizio di questo fantastico weekend del mese di Marzo. E, come al solito, ci aspetta una nuova ed incredibile puntata di Verissimo. Perché incredibile? Beh, la risposta è davvero semplice. Come da diverse settimane a questa parte, Silvia Toffanin ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Ed ha ospitato nel suo programma dei personaggi pubblici davvero fantastici. A partire, quindi, da Ilary Blasi, che tra pochissimi giorni sarà al timone di una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Fino ad Orietta Berti, reduce dall’incredibile successo di Sanremo 2021, e tantissimi altri ospiti. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Tra tutti gli altri ospiti, infatti, spunta anche il nome della simpaticissima Ginevra Elkann. In occasione del compleanno di suo nonno, Giovanni Agnelli, la sorella di Lapo si racconterà per la prima volta alla padrona di casa di Verissimo. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa succederà, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su di lei? In particolare, chi è esattamente Ginevra Elkann? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Ginevra Elkann? Cosa occorre sapere sulla nipote di Giovanni Agnelli

Oggi pomeriggio, come dicevamo precedentemente, Ginevra Elkann sarà ospite della puntata di Verissimo. In occasione del compleanno di suo nonno, Giovanni Agnelli, la giovanissima donna si racconterà senza troppi peli sulla lingua nello studio televisivo di Mediaset. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa dirà alla padrona di casa, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Tranquilli, ci pensiamo noi. Ginevra Elkann è nata a Londra il 24 Settembre del 1979 da papà Alain Elkann e mamma Margherita. Nient’affatto figlia unica, la giovanissima Ginevra è cresciuta insieme ai suoi due fratelli: John e il conosciutissimo Lapo. Cosa sappiamo, però, del suo lavoro? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che Ginevra sia una produttrice cinematografica. Conseguita la laurea a Parigi ed ottenuto un master di cinematografia a Londra, la bella Elkann inizia a muovere i primi passi proprio in questo mondo. E, sia nel 2009 che nel 2012, fonda anche due famosissime case di produzione di film. Infine, nel 2019, pubblica il suo primo lungometraggio. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una carriera davvero immensa, c’è poco da dire.

Vita privata ed Instagram

Al di là, quindi, della carriera professionale e lavorativa, cosa sappiamo della sua vita privata? Ginevra Elkann è felicemente sposata, dal 2009, con Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Da questo matrimonio, celebrato in Marocco con rito cattolico, sono nati tre splendidi figli rispettivamente nel 2009, 2012 e 2014. Ha un canale Instagram? Assolutamente si! Con più di 10 mila followers, la simpaticissima Ginevra decanta di un profilo social ricco di scatti davvero incantevoli.

