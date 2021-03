Tornerà in tv lunedì 15 marzo Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi: il simpatico retroscena su di lei e la sua famiglia.

Una donna bellissima e di successo, che ha saputo costruire una grande carriera in tv con talento e un sorriso in grado di incantare. Stiamo parlando di Ilary Blasi, tra le conduttrici tv più amate in Italia. E non potrebbe essere altrimenti, vista la sua strepitosa bellezza e la sua simpatia. La moglie di Francesco Totti conquistò il pubblico come letterina di Passaparola, anche se i suoi esordi risalgono già a quando aveva solo 3 anni in uno spot pubblicitario. Bionda, occhi azzurri e fisico statuario, Ilary dimostra grinta, ironia e carattere nel suo lavoro, doti che l’hanno resa una vera icona per i fan. Sposata dal 2005 con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, con lui ha costruito una splendida famiglia. A tal proposito vogliamo svelarvi un simpatico retroscena.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Ilary Blasi, sapete come la chiamano in famiglia? Il curioso soprannome

Come dicevamo, la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi e suo marito Totti hanno una splendida famiglia. I due hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. L’ex conduttrice del GF Vip è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ma non ha mancato di raccontare qualche dettaglio in merito. Invitata qualche tempo fa da Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’ex letterina ha rivelato una curiosità che la riguarda. Ha raccontato che in famiglia la chiamano con un soprannome molto particolare: ‘Iceberg’. “Non manifesto molto le emozioni, non sono molto fisica”, ha detto, “A casa mi chiamano ‘iceberg’. È Francesco quello più romantico”. Sicuramente questa ‘freddezza’ che le attribuiscono in casa nasconde una grande sensibilità, dote caratteristica delle persone spontanee e dal sorriso luminoso come lei.

Ad ogni modo, la Blasi è perfetta così com’è: d’altronde è proprio il suo carattere diretto a renderla così simpatica, non trovate?