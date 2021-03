Ilary Blasi è una delle più grandi ed apprezzate conduttrici, ma sapete chi sono i suoi genitori? Come si chiamano e il loro lavoro.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Ilary Blasi, siete d’accordo? Iniziati a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero da piccolina, la conduttrice romana è riuscita a costruirsi una carriera davvero incredibile. Tanto da essere, ancora adesso, una delle vere e proprie regine della televisione italiana. Tra pochissimi giorni, a distanza di qualche anno dal suo ultimo programma, potremo ammirarla alle prese con L’Isola dei Famosi e con tutti suoi naufraghi scelti. Ecco, ma in attesa di poterla vedere alle redini del famoso e seguitissimo adventure reality, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita privata? Si, avete ragione: conosciamo ogni cosa in merito. A partire, quindi, da chi è suo marito. E quanti figli sono nati da questo matrimonio. Ma se, ad esempio, vi chiedessimo se conoscete i genitori, ci sapreste dare una risposta? Ebbene, se siete curiosi di saperlo, ci pensiamo noi. Chi sono la mamma e il papà della bellissima Ilary Blasi? E, soprattutto, come si chiamano? Siete pronti? Benissimo: vi sveliamo ogni cosa.

Avete mai visto i genitori di Ilary Blasi? Spunta lo scatto: che coppia formidabile!

Siete pronti ad ammirare la bellezza e la bravura di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi? Noi decisamente si! Prima di farlo, però, vogliamo svelarvi qualche piccola ‘chicca’ in più sulla sua vita. Ed in particolare, dato che conosciamo approfonditamente la sua vita privata, sulla sua famiglia. Sappiamo benissimo che Ilary ha due sorelle: Melory, in attesa del suo primo figlio, e Silvia. E che tra loro tre c’è un rapporto davvero speciale. Ecco, ma chi sono i genitori di queste tre splendide fanciulle? In particolare, come si chiamano la mamma e il papà della conduttrice romana? Ed, infine, che lavoro fanno? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Spulciando con attenzione il profilo Instagram della bellissima Blasi, siamo incappati in un quadretto familiare davvero da brividi. E che, soprattutto, ci permette di conoscere molto più da vicino i genitori di Ilary. Chi sono? Come si chiamano? Ebbene. Vi spiegheremo ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Tuttavia, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la mamma di Ilary Blasi si chiami Daniela. E che sia una vigilessa per le vie di Roma. Suo padre, invece, si chiama Roberto. E, al momento, non siamo riusciti a trovare informazioni sul suo lavoro attuale o, magari, quello che svolgeva prima.

Eccoli qui: papà Roberto, Ilary e mamma Daniela. Un quadretto familiare davvero speciale, siete d’accordo?