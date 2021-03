Bellissima e talentuosa, Ilary Blasi è una conduttrice incredibile: il tenerissimo ricordo dei primi anni, ricordate dove l’avevamo vista?

A partire da Lunedì, 15 Marzo, sarà al timone della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, attesissimo e amatissimo reality in cui un gruppo di naufraghi dovrà affrontare sfide sorprendenti su di un isola deserta. Questa sarà, per la splendida conduttrice, la prima esperienza con il format mentre, in precedenza, l’abbiamo vista alla conduzione del GF Vip. Questo pomeriggio sarà ospite di Verissimo e del salotto di Silvia Toffanin proprio per dare ai telespettatori qualche anticipazione in merito all’Isola e ai suoi partecipanti. Partecipanti che, pare, siano già carichi e pronti alle “sfide”, visto che, da quanto sembrerebbe, c’è stato già una sorta di scontro tra due di questi prima della partenza. Ilary Blasi è, ovviamente, un personaggio seguitissimo del mondo dello spettacolo, ma ricordate dove l’avevamo vista: il tenerissimo ricordo dei primi anni!

Ilary Blasi, ricordate dove l’abbiamo vista: il ricordo dei primi anni

Celebre e seguitissima, la talentuosa conduttrice è uno dei volti più celebri della televisione italiana. Felicemente sposata con Francesco Totti, mamma di tre splendidi figli, donna dalla bellezza e dalle doti indiscusse. La showgirl ha sempre dimostrato di avere un carattere forte, deciso e, al contempo, di possedere una profonda dolcezza. Quello che non tutti sanno o, forse, ricordano, è che il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato quand’era davvero giovanissima. Ilary Blasi, infatti, aveva solo tre anni quando prese parte alla pubblicità dell’Olio cuore! Una tenerissima e splendida bimba bionda e dagli occhioni dolcissimi, la stessa bellezza che ammiriamo oggi in tv! Non è tutto. Poco dopo, la conduttrice partecipò anche ad una pubblicità di panettoni e, da quel momento, ad una lunga serie: Cicciobello, Findus, Balocco e tante altre! Di seguito, due immagini di quelle primissime apparizioni: non la trovate adorabile?

E voi, ricordavate che Ilary Blasi avesse presto parte a queste pubblicità quando era ancora una tenerissima e splendida bimba?