Leonardo Pieraccioni, spunto uno scatto del passato per gli auguri a Carlo Conti: irriconoscibili; ecco la foto apparsa sui social.

Buon compleanno Carlo Conti! Oggi il famoso conduttore fiorentino compie 60 anni e, per l’occasione, tantissimi amici e colleghi hanno voluto fare i propri auguri attraverso i social. Tra questi anche Leonardo Pieraccioni, storico amico di Carlo. Sul suo profilo Instagram, l’attore ha pubblicato uno scatto del passato, al quale ha allegato una frase super divertente, ironizzando sulla sua carnagione. Diamo un’occhiata al post che ha scatenato le risate del web!

Leonardo Pieraccioni, lo scatto per gli auguri a Carlo Conti: “Ti conosco da quando eri pantone P15”

“Auguri Conti!!! Ti conosco da quando ancora eri pantone P15. “ Con queste parole, Leonardo Pieraccioni ha fatto gli auguri social al suo caro amico Carlo Conti, ironizzando sulla sua carnagione. Un messaggio simpaticissimo, allegato ad uno scatto del passato, che ha scatenato i commenti dei fan. Ecco il post apparso su Instagram:

Lo scatto ritrae i due amici, visibilmente più giovani, e dal look diverso: Carlo Conti con più capelli, Leonardo Pieraccioni con meno barba. Quel che non è cambiato è l’affetto che lega i due artisti fiorentini. E, in pochi minuti, una valanga di likes e commenti ha invaso il post condiviso dall’attore sui suoi canali social. Migliaia di commenti di fan e colleghi divertiti, e tra i tanti messaggi, è apparso anche quello di Carlo Conti, che ci ha tenuto a fare una precisazione importante:

Eh si, un’amicizia davvero speciale, quella che lega Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti. E a quest’ultimo non possiamo che mandare i nostri migliori auguri per il suo 60 esimo compleanno!