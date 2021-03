Luciana Littizzetto è una delle più apprezzate comiche ed attrice, ma eravate a conoscenza di questo retroscena? Non tutti lo sanno.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Luciana Littizzetto. Attualmente la spalla destra di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’, la simpaticissima attrice e comica decanta di un successo davvero assoluto. Questa sera, Sabato 13 Marzo, sarà una delle ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta per Te. E, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sarà la mittente di una busta destinata a Gemma Galgani. Ecco, ma in attesa di scoprire per quale motivo ha torinese ha deciso di chiamare la dama di Uomini e Donne e, soprattutto, di scoprire cosa le combinerà, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Recentemente, è vero, vi abbiamo parlato dei suoi figli e della sua vita privata. Siete, però, curiosi di sapere qualche dettaglio in più su di lei? Ecco, proprio a tal proposito: sapete che, leggendo con attenzione la sua biografia, abbiamo scoperto un retroscena davvero incredibile? Si, è proprio così. Ma di che cosa parliamo esattamente? Vi diciamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Luciana Littizzetto, spunta un retroscena davvero incredibile: non tutti lo sanno

Decanta di un successo davvero incredibile, Luciana Littizzetto. Attualmente sul piccolo schermo con Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’, l’attrice e comica torinese non perde mai occasione di poter regalare degli sketch e dei momenti davvero incredibili. Ecco, ma sapete che, leggendo con attenzione la sua biografia, abbiamo rintracciato un retroscena davvero inedito? Si, avete letto proprio bene: non tutti sono a conoscenza di questo aneddoto davvero ‘particolare’. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Luciana Littizzetto abbia conseguito il diploma in pianoforte nel 1984 presso il conservatorio di Torino. E che, ancora prima di diventare famosa, abbia intrapreso la carriera da insegnante. Per circa nove anni, infatti, la simpaticissima Littizzetto insegnerà musica presso la scuola media del quartiere Vallette.

Cosa ci dite? Eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?