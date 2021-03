Un ricordo emozionante del passato, uno scatto iconico che vedere protagonista la talentuosa e amatissima Orietta Berti: scopriamo insieme tutti i dettagli

Orietta Berti è indubbiamente una delle voci simbolo della musica italiana. Artista dal talento straordinario, apprezzata non solo nel nostro paese ma anche all’estero, ha intrapreso il suo lungo percorso musicale da giovanissima. L’abbiamo di recente ammirata a Sanremo, dove ha fatto ritorno dopo diciannove anni di assenza e si è confermata per l’ennesima volta come un vero simbolo del panorama artistico. Nel corso della sua partecipazione al Festival musicale non sono mancate piccole disavventure, che lei stessa ha raccontato al pubblico con la sincerità e la spontaneità che da sempre la contraddistinguono. La strepitosa cantante ha sempre dimostrato grande originalità e voglia di mettersi in gioco. Sul suo seguitissimo profilo Instagram, diversi anni fa, Orietta Berti ha pubblicato uno scatto davvero iconico: ricordo emozionante del passato.

Orietta Berti, lo scatto iconico del passato: emozionante ricordo

Molto attiva sui social, Orietta Berti utilizza Instagram per tenere aggiornato il pubblico e rapportarsi ai sui innumerevoli fan. Diversi anni fa, in occasione di un’ospitata a “Porta a porta”, una serie di filmati che ritraevano la celebre artista sono andati in onda, trasportando i telespettatori in una sorta di “viaggio nel tempo”. La stessa Orietta Berti ha voluto condividere sul suo profilo Instagram alcune di queste iconiche immagini che la ritraggono nel corso della sua eccezionale carriera. In uno di questi scatti, possiamo ammirare l’artista in piena esibizione, con lo stesso taglio di capelli che ormai è il suo marchio di fabbrica e un sorriso dolcissimo ad illuminarle lo splendido viso. Se siete curiosi di tuffarvi anche voi nel passato, troverete l’immagine in questione ad attendervi proprio qui di seguito.

Un ricordo davvero emozionante, un viaggio nei ricordi che Orietta Berti ha ripercorso nel corso di una puntata di “Porta a porta” alcuni anni fa. Riuscite a riconoscere la talentuos artista in questo iconico e magnifico scatto?