Paola Perego è una delle conduttrici televisivi più amate ed apprezzate, ma avete mai visto sua figlia Giulia? Spunta lo scatto social.

Attualmente al timone del suo programma ‘Il Filo Rosso’, Paola Perego è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate. Colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo, la simpaticissima e bellissima conduttrice ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo davvero giovanissima. Pensate, aveva soltanto sedici anni quando, come modella, Paola si è fatta ampiamente apprezzare ed amare. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. A distanza di pochissimi anni dall’inizio della sua carriera da modella, la Perego ha capito qual era la sua strada. E l’ha intrapresa senza troppe remore. Era, infatti, l’anno 1983 quando ha preso parte al suo primo programma televisivo. E, dopo quel momento, non si è mai più fermata. Ecco, ma tralasciando questo aspettato professionale e lavorativo, cosa sappiamo esattamente su di lei? Attualmente, sappiamo benissimo che è felicemente sposata con Lucio Presto, noto ed affermato agente televisivo, ma cosa sappiamo dei suoi figli? Ad esempio, avete mai visto sua figlia Giulia? In occasione del suo ventinovesimo compleanno, la Perego ne ha condiviso uno scatto. Volete vederla anche voi?

Paola Perego, avete mai visto sua figlia Giulia? Somiglianza impressionante

Correva l’anno 1983 quando, per la prima volta in assoluto, Paola Perego prendeva parte ad un programma televisivo. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati notevoli anni. Eppure, è cambiato davvero poco e niente. Dal suo esordio, infatti, si contano esattamente trentotto anni, eppure Paola Perego continua a decantare di un successo davvero clamoroso. In tutti questi anni, è vero, la conduttrice è stata al timone di numerosi e disparati programmi televisivi, eppure tutti sono riusciti ad aggiudicarsi dei veri e propri record. Ecco, ma cosa sappiamo della vita privata di Paola Perego. Dal 25 Settembre 2011, lo sappiamo benissimo, la conduttrice è sposata con Lucio Presta. Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale pregressa? Ebbene. Forse in pochissimi sanno che, prima del suo matrimonio, la Perego è stata già sposata con Andrea Carnevale, ex calciatore. E che da questa relazione siano nati due bambini, adesso adulti: Giulia e Matteo. Ecco, ma voi avete mai visto la sua primogenita? A mostrarla al suo pubblico social è stata proprio la diretta interessa. Nel giorno del suo ventinovesimo compleanno, la Perego non ha affatto potuto fare a meno di fare gli auguri pubblici a sua figlia. Siete curiosi anche voi di vederla? Tranquilli, ci pensiamo noi. Vi anticipiamo: mamma e figlia sono davvero due gocce d’acqua. Guardare per credere!

Insomma, che dire? Tralasciando la bellezza di Giulia, avete notate che mamma e figlia sono praticamente uguali?