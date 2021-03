Paolo Ciavarro dedica un pensiero carico d’affetto al fratello Andrea Rizzoli: gli auguri di compleanno in un post su Instagram.

Paolo Ciavarro è il figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio e di renderci conto che il bel ventinovenne è molto di più che un ‘figlio d’arte’. Grazie a programmi come Forum e il Grande Fratello Vip 4, Paolo si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico per i suoi valori e la sua simpatia. Seguitissimo sui social insieme alla sua compagna Clizia Incorvaia, il giovane romano ama condividere con i follower momenti della sua vita quotidiana. Proprio ieri ha postato una dolcissima foto sul suo profilo Instagram che ha inevitabilmente attirato una pioggia di like. Si tratta infatti di un dolcissimo scatto con suo fratello, quando entrambi erano bambini. Scopriamo quindi chi è Andrea, fratello maggiore di Paolo.

Paolo Ciavarro, la foto col fratello colpisce tutti: bellissimi insieme!

In occasione del compleanno di suo fratello Andrea, l’ex gieffino ha voluto fargli una dedica speciale: “Auguri fratello mio a te che sei un grande punto di riferimento per me!”, si legge nel post sul popolare social network. Ma chi è Andrea Rizzoli, più grande di lui di undici anni? Non tutti sanno che Andrea è il figlio che Eleonora Giorgi ha avuto dall’ex marito, l’imprenditore Angelo Rizzoli. I due si sposarono nel 1979 e un anno dopo nacque Andrea. Quando la coppia si separa, l’attrice inizia una nuova vita con l’attore Massimo Ciavarro e nel 1991 nasce Paolo. Imprenditore, sposato con l’attrice Alice Bellagamba, i due divorziarono poco dopo la luna di miele. Tra Paolo e suo fratello c’è sempre stato un bellissimo rapporto, come si è visto durante il GF Vip 4, quando Andrea ha dedicato un videomessaggio al fratello: “Mi mancavi e ho voluto mandarti questo videomessaggio. Sei riuscito a mostrare a tutti la bella persona che sei, i sentimenti che hai e i valori che animano il tuo cuore. Mi è dispiaciuto non festeggiare insieme il mio compleanno, avremo modo di recuperare”.

Insomma, un rapporto davvero speciale nonostante la differenza d’età.