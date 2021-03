Amici 20, chi è il nuovo direttore artistico Stephane Jarny: età, biografia, Instagram e vita privata, cosa occorre sapere su di lui.

L’attesa per il serale di Amici 20 diminuisce sempre di più. Ed è proprio per questo motivo che, proprio nel corso della puntata di Sabato 13 Marzo, non soltanto sono stati annunciati i concorrenti ammessi alla fase finale del programma, ma è stato anche presentato il nuovo direttore artistico. Sappiamo benissimo che, dopo diversi e numerosi anni, Giuliano Peparini ha deciso di dire ‘addio’ allo show. E che, quindi, non potremo più assistere a tutte quelle incredibili e fantastiche scenografie che soltanto lui sapeva regalarci nel corso delle puntate. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi prenderà il suo posto? Chi sarà colui che, per tutta la durata del serale, avrà questo ruolo straordinario? Ebbene. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio Maria De Filippi. Nel corso della puntata odierna, la padrona di casa ha presentato al suo pubblico Stephane Jarny. Ebbene si: è proprio lui che sarà il nuovo direttore artistico di Amici 20. Cosa sappiamo, però, su di lui? In attesa di vedere cosa combinerà, siete curiosi di sapere ogni cosa su di lui? Benissimo: ci pensiamo noi!

Chi è Stephane Jarny, il direttore artistico di Amici 20: cosa occorre sapere su di lui

Una puntata di Amici 20 davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché sono stati annunciato gli ultimi nomi dei talenti ammessi al serale, ma anche perché è stato svelato il nome del direttore artistico. Lui si chiama Stephane Jarny. E, come mostrato dal filmato mandato in onda in puntata, sembrerebbe proprio che sia pronto a regalarci delle scenografie sensazionali. In attesa, però, di assistere molto più da vicino a tutto quello che ha in mente, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Bene: ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende dal web, Stephane è nato in Francia. Ed è proprio qui che, esattamente nel comune di Poissy, ha iniziato a trascorrere la sua infanzia e giovinezza. Dopo il diploma, Stephane si iscrive, in compagnia di sua sorella, ad un laboratorio di danza. Ed è proprio qui che inizia a muovere in primi passi in ambito artistico. Studiando, quindi, recitazione e canto. La sua carriera da coreografo, però, inizia più tardi. Quando, dopo essere entrato all’interno di una compagnia ed aver dato ampio sfoggio delle sue doti da ballerino, il bel Jarny decide di intraprendere una nuova ed incredibile strada artistica. Da questo momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Tanto è vero che, da come si legge, sembrerebbe essersi occupato anche di diversi programmi televisivi francesi più che importanti.

Vita privata ed Instagram

A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, le informazioni a tal proposito, sono davvero pochissime. Seppure, infatti, il suo profilo Instagram sia molto attivo ed, ovviamente, seguito, non siamo riusciti a carpire nessuna informazione utile sul suo status sentimentale. Stephane sarà fidanzato? Sarà sposato? Purtroppo, non possiamo dirvi nulla in merito. Non ci resta, quindi, che scoprirlo.

Cosa ne pensate? Noi non vediamo l’ora di assistere agli incredibili spettacoli studiati per Amici 20. Voi?