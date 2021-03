Su Canale 5 va in onda la consacrazione di Amici di Maria De Filippi

Nella puntata odierna di Amici è andata in onda la consacrazione del talent show di Maria De Filippi, da anni fucina di talenti

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talent show Amici di Maria De Filippi. È stata l’ultima puntata prima del serale, in onda da sabato 20 marzo sempre su Canale 5. È stata una puntata ricca di emozioni: tutti gli allievi hanno ottenuto la maglia per il serale. Tutti i cantanti e tutti i ballerini potranno dunque esibirsi sul prestigiosissimo palco. Presenti in studio, oltre ai coach, anche due ospiti: Gaia e Annalisa. Le due ex allieve del talent show sono reduci dall’esperienza nella settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La De Filippi ha presentato anche il nuovo direttore artistico del serale, Stéphane Jarny. Il francese sostituirà Giuliano Peparini, che per anni è stato il volto del programma della De Filippi. È stata una puntata emblematica perchè in meno di due ore abbiamo assistito alla consacrazione del talent show condotto da Maria De Filippi.

La consacrazione di Amici di Maria De Filippi

Oggi, dalle 14 alle 16, abbiamo assistito su Canale 5 alla consacrazione di Amici di Maria De Filippi. La puntata odierna ha mostrato l’importanza assunta dal talent show di Canale 5 nel panorama artistico e musicale. In studio sono state ospiti Gaia Gozzi e Annalisa Scarrone, entrambe reduci dall’esperienza sanremese. Annalisa, seconda classificata nella decima edizione del talent show, ha ben figurato sul palco dell’Ariston, riuscendo a strappare il settimo posto con il brano “Dieci“. Gaia, vincitrice della scorsa edizione del talent show, si è classificata nella parte bassa della classifica (19° posto) con il brano “Cuore amaro“, ma è giustificata essendo per lei la prima apparizione al Festival di Sanremo. Gaia e Annalisa, inoltre, sono due realtà del panorama musicale italiano. La Scarrone ha già collezionato un Platino con l’album Nali, oltre ad aver vinto numerosi premi, tra i quali il prestigioso Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards nel 2018. Gaia, invece, ha ricevuto il platino per il singolo Chega e l’oro per Coco Chanel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)



Gaia e Annalisa, però, appartengono al passato di Amici, nonostante siano il presente della realtà artistica italiana. Il presente del talent show, invece, ha il nome di Sangiovanni, artista appena diciottenne (compiuti a gennaio) che oggi in puntata ha ricevuto il disco d’oro per il brano Lady, già in testa a tutte le classifiche. Sangiovanni ha pubblicato altri due brani, Guccy Bag e Tutta la notte, anche loro ascoltatissimi in radio e sulle piattaforme di streaming. Sangiovanni rappresenta senza ombra di dubbio il presente di Amici e il futuro della musica italiana. Il giovane cantante, però, non è l’unico artista degno di nota presente nella scuola più famosa d’Italia. Tutti i cantanti, infatti, hanno prodotto un loro inedito e il disco “Bro” è stato esaurito in poche ore su Amazon ed è già in ristampa.

Amici però non è solo musica. Sono tanti i ballerini formati in questi anni nella scuola più famosa d’Italia e nella puntata odierna ne abbiamo avuto una prova concreta. Il nuovo direttore artistico, Stéphane Jarny, è stato accompagnato da Cristian Lo Presti, finalista del talent show nel 2015. Il ballerino oggi lavora con uno dei più importanti coreografi al mondo e siamo sicuri avrà una carriera di tutto successo.

Gaia, Annalisa, Sangiovanni, Cristian sono solo alcuni dei talenti formati nella scuola più famosa d’Italia. Amici si conferma fucina di talenti e oggi su Canale 5 è andata in onda la consacrazione del talent show. Lunga vita ad Amici di Maria De Filippi.