Uomini e Donne, incidente in studio per Gemma Galgani: è successo nell’ultima registrazione della trasmissione di Canale 5.

Proseguono le avventure dei troni più famosi della tv. Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per milioni di italiani, che da anni seguono le vicende amorose nate nello studio di Canale 5. Per vedere la prossima puntata bisognerà aspettare lunedì, ma una nuova registrazione della trasmissione di Maria De Filippi si è tenuta ieri pomeriggio, venerdì 12 marzo 2021. Le anticipazioni sono trapelate già sul web nelle scorse ore, grazie a Il Vicolo delle news, che riporta anche uno spiacevole episodio avvenuto quasi all’inizio della registrazione. Durante la sua entrata in studio, alla fine della passerelle, Gemma Galgani cade all’altezza degli ultimi scalini. Nulla di grave per la dama, soltanto un piccolo incidente. Scopriamo i dettagli delle anticipazioni.

Uomini e Donne, incidente in studio per Gemma Galgani: attimi di preoccupazione durante l’ultima registrazione

Ieri, 12 marzo 2021, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Il Vicolo delle News ha riportato le anticipazioni, che parlano di un piccolo incidente per Gemma Galgani proprio a inizio puntata. La dama, infatti, cade proprio durante la sua entrata in studio. Nulla di grave, ma Maria De Filippi nota che si è sbucciata le ginocchia. La dama esce dallo studio per medicare le ferite e cambiare le calze, ma il pubblico viene rassicurato sul fatto che non sia nulla di grave. La registrazione prosegue con le vicende amorose vere e proprie. Si parlerà appunto di Gemma, che confesserà di voler rivedere Maurizio, che ha già incontrato la sera precedente, e si parlerà del “triangolo” Alessandro, Federica e Maria. Ma, come sempre, ci sarà anche un ampio spazio dedicato al trono Classico, con un’eliminazione inaspettata. Dopo puntate di battibecchi e incomprensioni, Samantha eliminerà Roberto. Si parlerà anche del tronista Giacomo, uscito con la corteggiatrice Olga, con la quale sembra essersi trovato molto bene. Proseguirà la conoscenza tra loro?

Insomma, una registrazione ricca di emozioni e colpi di scena. Ma, come sempre avviene con le puntate di Uomini e Donne, ci vorrà qualche giorno per vedere in onda queste immagini. La prossima puntata della trasmissione, comunque, andrà in onda lunedì, al consueto orario delle 14 e 45. Non non vediamo l’ora, e voi?