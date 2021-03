Alba Parietti è un famoso personaggio pubblico italiano, ma conoscete anche voi questo straordinario retroscena? Scopriamolo insieme.

Una delle opinioniste più ospitate negli ultimi anni in tv, Alba Parietti è un personaggio televisivo davvero in voga nelle trasmissioni televisive. Ha esordito nella sua carriera, nelle vesti di showgirl. Particolarmente apprezzate e invidiate, erano le sue gambe chilometriche. La sua bellezza mozzafiato l’ha sicuramente aiutata nel mondo dello spettacolo, ma non è stata tutto. La Parietti, è infatti stata conduttrice, cantante ma anche attrice. Nell’ultimo periodo, l’abbiamo vista molto attiva sui social per via della partecipazione di suo figlio, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip. La Showgirl non perdeva un momento per difendere suo figlio dagli attacchi degli haters, e a commentare spesso la puntata nelle sue doti di opinionista su Twitter. La bella Parietti, però, è stata anche la prima donna a condurre un programma televisivo molto noto. Scopriamo insieme cosa riguarda questo straordinario retroscena.

Alba Parietti, fu proprio lei la prima donna a condurlo: il retroscena

Alba Parietti è stata, negli ultimi anni, protagonista di gossip e di molte interviste. Tra i motivi, si annoverano sicuramente i suoi interventi chirurgici e le sue storie sentimentali. Fu infatti, una delle prime donne ad intervenire sul suo corpo chirurgicamente e non l’ha mai nascosto. Alcuni dei suoi flirt, oggetto di gossip, sono stati con Cristiano De André e Giuseppe Lanza di Scalea. L’anno 1992 fu davvero prospero per la bella Alba, infatti presenta il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo. La famosa Kermesse vide anche la partecipazione nello stesso anno di Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. Da quell’anno la sua carriera fu tutta in salita. La celebre showgirl è stata infatti la prima conduttrice donna a presentare il famoso programma satirico ideato da Antonio Ricci: Striscia la Notizia.

Una notizia inaspettata, vero? Un programma storico nel nostro paese, che riscuote ancora tantissimo successo e registra Audience ai massimi livelli. Fu proprio Alba, la prima donna a varcare il bancone più famoso d’Italia. Oggi Striscia la notizia è condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini. E proprio quest’anno la trasmissione è arrivata a raggiungere ben 7000 puntate in 33 anni di conduzione. Una notizia davvero formidabile.