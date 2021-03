Sapete chi è la compagna di Antonio Di Martino, il cantautore dei Colapesce Dimartino? Vi parliamo della sua vita privata.

La loro canzone presentata al Festival di Sanremo 2021, Musica leggerissima, è diventato ormai un tormentone italiano, amato ed ascoltato da tutti. Colapesce Dimartino è il gruppo musicale composto da Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino: i due si sono incontrati 10 anni fa e non si sono più separati. Oggi in Italia sono tra i più ascoltati! Il primo, classe ’83, ha alle spalle una lunga gavetta. Ha vinto anche un premio Tenco per miglior disco di debutto, ‘Un meraviglioso declino’. Antonio Di Martino, classe ’82, è uno dei cantautori più apprezzati del genere indie italiano. Originario della Sicilia, vive a Milano con la sua compagna e sua figlia, Ninalou. Vi parliamo qui della donna di cui Antonio si è innamorato: ecco chi è lei! E’ una fotografa che ha collaborato anche ad alcuni progetti del noto cantautore palermitano.

Antonio Di Martino, vita privata: chi è la compagna del cantante dei Colapesce Dimartino

Cosa sappiamo sulla vita privata di Antonio Di Martino del duo Colapesce Dimartino? La sua compagna è Michela Forte, una fotografa, che lo segue in molti lavori. E’ opera sua infatti la copertina dell’album Afrodite che il cantautore ha dedicato alla figlia. Questo un post sui social pubblicato da Michela: “Due anni fa firmavo la copertina di questo disco meraviglioso”.

Antonio e Michela sono genitori della piccola Ninalou, nata nel 2017. Perchè l’hanno chiamata così? L’ha raccontato Antonio in un’intervista a Repubblica: “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”. Ma che aspetto ha Michela? E’ una bellissima donna, ecco un suo ‘selfie portrait’ pubblicato su Instagram: