Arisa, ospite di Domenica In questo pomeriggio di 14 marzo, ha parlato della sua storia con Andrea Di Carlo: la cantante non ha trattenuto le lacrime, cosa succede alla coppia?

Oggi, domenica 14 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Arisa, la famosissima cantante, è stata ospite del famoso programma in onda su Rai Uno e condotto da Mara Venier. Rosalba Pippa, conosciuta come Arisa, è stata una delle protagoniste dello show di Rai Uno questo pomeriggio: ha parlato della sua storia d’amore con Andrea Di Carlo e non è riuscita a trattenere le lacrime. La storia d’amore con il manager ed autore televisivo è nata non molto tempo fa: si parlava di matrimonio alle porte ma la cantante ha fatto capire che non è tutto come sembra. Ecco cosa è successo in diretta, a Domenica In.

Arisa non trattiene le lacrime: “Tante cose non le so”, la confessione a Domenica In

Arisa, ospite di Mara Venier questo pomeriggio di 14 marzo, nel programma Domenica In, ha parlato della sua situazione sentimentale. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime nel pensare alla sua storia d’amore con Andrea Di Carlo. “Sei serena?” ha chiesto Mara Venier al suo ospite, “Non lo so, dipende” ha risposto Arisa, la big in gara a Sanremo 2021. E’ partito un video con alcune immagini della coppia: la cantante ha avuto una reazione davvero particolare. Con la voce rotta dal pianto ha confessato: “Piango perché non lo so. Mi fa ridere, è una persona molto bella. Sono molto credente, mi affido al cielo. Quello che il cielo vorrà per me, sarà. Non decido niente, aspetto che qualcuno faccia la scelta giusta per me. Io tante cose non le so, non so scegliere, preferisco che le cose arrivino“. Le sue parole fanno pensare che non va tutto a gonfie vele come svelavano le indiscrezioni sul web: lei ed Andrea sono in crisi? La cantante non ha annunciato alcuna rottura. Si tratterà forse di un periodo particolare per la coppia?