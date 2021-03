Arisa, non solo cantante: spunta un ‘retroscena’ nella sua carriera, l’avreste mai detto?

L’abbiamo vista al Festival di Sanremo 2021, incantare lo studio dell’Ariston con la sua immensa voce, portando il brano ‘Potevi fare di più’. La ricorderemo certamente al Sanremo 2009, quando ha vinto la categoria Nuove proposte, con il brano ‘Sincerità’. Tale canzone ha scalato le classifiche musicali, tanto da essere cantata da tutti. Arisa, in tutte le diverse occasioni in cui era presente alla Kermesse musicale, ha fatto letteralmente esplodere il palco. In questi ultimi tempi, è la maestra di canto nel seguitissimo talent show Amici di Maria De Filippi, dove sta accompagnando alcuni allievi da lei scelti, e a breve la vedremo al Serale. Arisa è divenuta in questi anni super popolare, e la sua voce ha conquistato decisamente gli ascoltatori. Pochi sanno, però, che non ha abbracciato solo il campo musicale, infatti, nella sua carriera è spuntato un incredibile retroscena.

Arisa, spunta un retroscena nella sua carriera: al canto ha affiancato una seconda passione

Arisa è un’artista dal talento incredibile, la sua voce ha incantato numerosi palchi, facendo letteralmente ‘impazzire’ i suoi ascoltatori. In questi anni la sua carriera è esplosa; ha raggiunto il grande successo nel 2009, quando ha vinto al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano Sincerità. Ebbene, in seguito a questa esperienza, la sua fama è certamente cresciuta, e la sua musica ha iniziato a scalare le classifiche. Al Festival della Canzone italiana è ritornata diverse volte, e proprio quest’anno l’abbiamo vista incantare l’Ariston con il brano Potevi fare di più. Arisa è divenuta la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi, e nel famoso talent sta conquistando non solo con il suo talento, ma anche con la sua forte simpatia. Ebbene, oggi, la sua popolarità è immensa, ma non tutti conoscono un retroscena della sua carriera. Infatti, l’artista non è solo una cantante, ma ha abbracciato anche un’altra passione. Ha debuttato al cinema interpretando il ruolo di Chiara nel film diretto da Ricky Tognazzi ‘Tutta colpa della musica‘, una pellicola che ha visto nel cast importanti attori, come Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Debora Villa, Marco Messeri e lo stesso Tognazzi.

Eravate a conoscenza di questo suo debutto? Proprio così, la cantante è una vera e propria artista, con un incredibile talento, ed ha saputo abbracciare con successo anche altri ambiti.