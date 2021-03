In questa foto era una bambina, riconoscete la famosissima supermodella? E’ nata a Los Angeles nel 1995!

E’ diventata famosa grazie ad un reality show in onda su E!, in America. Il programma è incentrato sulla vita della sua famosissima famiglia: lei oggi è una supermodella amata in tutto in mondo. L’avete riconosciuta? Parliamo di Kendall Jenner! La famosa giovane in questa foto era davvero piccolissima: è lei a scrivere, nella didascalia, ‘It’s me’, in italiano ‘Sono io’. Incredibile la sua bellezza già da così piccola. Sfila in passerella ed è capace di lasciare tutti i suoi spettatori a bocca aperta. Kendall è la figlia di Caitlyn e Kris Jenner ed è la sorella minore di Kylie Jenner. Guardate il post pubblicato nelle ultime ore.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

In questa foto era una bambina, riconoscete la famosissima supermodella?

Kendall Jenner nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram per mostrare a tutti i suoi milioni di fan una sua foto da piccola. “hey, it’s me” scrive come didascalia: lo scatto del passato è davvero incantevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner)

Kendall ha iniziato la sua carriera da modella quando è apparsa sulla rivista People al fianco di sua sorella, Kylie. E’ andata a New York per fare esperienza come modella e la sua carriera in poco tempo è decollata: ha partecipato all’annuale Victoria’s Secret Fashion Show per ben tre volte, è stata scelta come testimonial di brand famosissimi come Fendi, Calvin Klein, Adidas. Tempo fa ha realizzato uno spot per Pepsi. Insomma, Kendall è una vera star in tutto il mondo. Nel 2020 ha iniziato una collaborazione con la Maison Bussandri, una casa di moda italiana. La classe ’95 di Los Angeles è la più ‘riservata’ delle sorelle Kardashian: cerca di mantenere privata la sua vita sentimentale. Non ama mostrare al mondo quello che accade nella sua vita privata: si legge sul web che ha avuto un flirt con Harry Styles!