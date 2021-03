Confessione ‘a sorpresa’ di Belen Rodriguez sui social network: “Lo porto sempre con me”, ecco di cosa si tratta

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate della televisione italiana, nonché una delle più affascinanti. La modella è nata in Argentina, ma si è trasferita da giovane in Italia. La showgirl ha avuto successo nel nostro paese nell’autunno del 2008, quando ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, arrivando al secondo posto in classifica. Il reality show le ha regalato un gran successo. Dopo l’esperienza in Honduras, la Rodriguez ha condotto molti programmi televisivi abbastanza famosi, come Scherzi a parte, Sarabanda, fino al Festival di Sanremo nel 2011. Da anni, inoltre, è il volto di punta di Tu si que vales, programma di successo in onda su Canale 5. Quando è approdata in Italia, la showgirl argentina era fidanzata con l’ex calciatore Marco Borriello. In seguito, Belen è stata fidanzata con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. Nel aprile del 2012, invece, ha conosciuto Stefano De Martino, divenuto poi suo marito. I due hanno avuto anche un figlio, Santiago, nato il 9 aprile del 2013. Dopo la fine della loro storia, la Rodriguez è stata fidanzata con Andrea Iannone, con Gianmaria Antinolfi ed infine con Antonino Spinalbese, con il quale aspetta un bambino.

Belen Rodriguez, confessione sui social

La Rodriguez è molto seguita soprattutto sui social network. Su Instagram, ad esempio, la showgirl argentina può contare su circa dieci milioni di seguaci. Un numero invidiato dalle sue colleghe. I suoi fan ovviamente provengono da tutto il mondo, ma in modo particolare dall’Italia e dall’America Latina. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. La showgirl pubblica molte foto, sia di sé che dei suoi cari. Oggi, ad esempio, sul noto social network ha pubblicato la foto di un portafortuna, scrivendo: “Lo porto sempre con me“. Il portafortuna è una collana con un ciondolo a forma di pesce. La Rodriguez ha poi aggiunto: “Cecilia, il mio pesciolino“.

È probabile che il pesciolino le sia stato regalato dalla sorella Cecilia. La collana rappresenta quasi un amuleto per la showgirl argentina, come sottolineato da lei stessa su Instagram.