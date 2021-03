Stefano Tacconi è stato un famoso calciatore italiano, ma chi è sua moglie Laura Speranza? Andiamo a scoprirlo insieme.

Stefano Tacconi è stato un grandissimo calciatore italiano. Ha iniziato a giocare nel ruolo di portiere fin da quando era solo un bambino. È riuscito a far notare il suo talento nella squadra della Juventus ed è stato considerato uno migliori portieri italiani. L’ex portiere si è sposato, dopo 18 anni di convivenza, nel 2011 con Laura Speranza a Orta San Giulio dal quale sono nati quattro figli, il primogenito ha 25 anni, ed è anche molto attivo sui social. Gli altri, invece. sono ancora in età adolescenziale. Stefano e Laura saranno ospiti, Domenica 14 Marzo, nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live. Il famoso calciatore aveva già anticipato a Pomeriggio 5 di essere in crisi con sua moglie. Ma chi è esattamente sua moglie? Scopriamolo insieme.

Stefano Tacconi, chi è sua moglie?

Come anticipato poc’anzi Stefano Tacconi sarà ospite a Domenica Live. Ad accompagnarlo ci sarà sua moglie Laura Speranza. Laura Speranza è un ex modella italiana ed ha sposato Stefano dopo quasi venti anni di convivenza. Dal loro amore sono nati quattro figli: Andrea, Virginia, Vittoria e Alberto, e anche loro saranno presenti nel salotti di Barbara D’Urso. Le loro nozze sono state oggetti di gossip per molte settimane e il loro matrimonio dura da ben 30 anni, soprattutto grazie al rispetto reciproco. Tuttavia negli ultimi mesi Laura è stata ospite a Pomeriggio 5, ma ha anche rilasciato alcune interviste, come quella a Di Più Tv dove ha esternato il suo disappunto riguardo alla decisione di Stefano di trasferirsi in Cina. L’ex portiere, infatti, dopo essersi ritirato dal mondo del calcio e aver intrapreso altre strade, è ritornato sui suoi passi. All’ex calciatore è stata, infatti, proposta un’offerta lavorativa nella città asiatica, non trovando l’appoggio della moglie. Laura, infatti, ha spesse volte esternato che sarebbe difficile se non impossibile rivoluzionare la vita dei propri figli in piena età adolescenziale. La Cina, come la bella Laura aveva già detto alla D’Urso, è un paese completamente diverso dall’Italia, e abituarsi sarebbe davvero difficile.

A Domenica Live, quindi, i due si troveranno faccia a faccia proprio riguardo questo argomento. Chi la spunterà? Staremo a vedere se Tacconi rinuncerà alla proposta si partire oltreoceano per amore della famiglia.