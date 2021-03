Ciro Immobile ha compiuto un incredibile gesto d’amore per la sua bellissima Jessica Melena: l’immagine è davvero impedibile, i dettagli.

Non hanno assolutamente bisogno di presentazioni, Ciro Immobile e Jessica Melena. Convolati a nozze nel 2014, i due ragazzi formano una delle coppie più belle del mondo ‘calcistico’. Davvero giovanissimi, ma soprattutto super innamorati ed affiatati, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter rendere noto e pubblico il forte amore che li lega. Lo ha fatto anche qualche ora il simpaticissimo Immobile. Come mostrato dalla bellissima influencer sul suo canale social ufficiale, proprio qualche ora fa, il centravanti laziale ha deciso di compiere un gesto tanto inaspettato quanto incredibile per la sua bellissima moglie. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il gesto ha fatto il giro del web in un vero e proprio batter baleno. E, quando scoprirete di che cosa parliamo, non stenterete affatto a capirne il motivo. Siete curiosi di saperne di più? Benissimo: ci pensiamo noi!

Ciro Immobile e Jessica Melena, l’ultimo gesto d’amore per sua moglie: immagine strepitosa

Una cosa è certa: Ciro Immobile ama profondamente sua moglie Jessica Melena. Cosa ce lo fa pensare? Non soltanto gli scatti che, spesso e volentieri, i due piccioncini sono soliti regalare al loro pubblico, ma anche questo ultimo gesto d’amore. Proprio attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, l’influencer non ha affatto potuto fare a meno di mostrare al suo pubblico l’ultima dimostrazione d’amore del calciatore nei suoi confronti. Le avrà dedicato un goal? Assolutamente no! Anzi, ve lo diciamo chiaramente, il bel napoletano ha fatto molto, ma molto di più. Cosa allora? Beh, la risposta è davvero semplice: il centravanti della Lazio ha deciso di tatuarsi il volto di sua moglie sull’avambraccio. Si, avete letto proprio bene: l’amore per la bellissima Melena è talmente forte che Ciro ha deciso di disegnarsela anche sul suo corpo. Un gesto davvero stupendo, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, sottolinea quanto il campione sia fortemente innamorato di sua moglie. Ad averceli uomini così, no?

Un gesto d’amore davvero stupendo, vero? Carissima Jessica, dobbiamo dirtelo: sei davvero fortunata!