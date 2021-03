Claudia Gerini sul suo profilo instagram ha da qualche ora rivelato cosa sta per accadere: una clamorosa novità che vede la presenza anche di Can Yaman.

E’ sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate del panorama cinematografico, Claudia Gerini ha una carriera alle spalle ricca di tantissimi successi, frutto ovviamente del tanto lavoro. L’attrice, in questi anni, è stata protagonista di numerosi film, ed ovviamente, non poteva mancare in veste di ospite in numerosi programmi televisivi. Da qualche ora, la Gerini ha pubblicato un post in cui ha manifestato cosa succederà prossimamente: si tratta di una novità che vede la presenza anche dell’attore turco Can Yaman.

Segui an che il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Claudia Gerini, novità in arrivo: al suo fianco anche l’attore turco Can Yaman

Claudia Gerini con un post su instagram ha annunciato una clamorosa novità in arrivo, che vede la presenza anche dell’amatissimo attore turco Can Yaman. Come sappiamo, i due hanno già lavorato poco tempo fa insieme, per la nuova campagna girata da Ferzan Ozpetek per la pasta De Cecco. Il nuovo format di comunicazione del brand di pasta vede la riconferma di Claudia Gerini come testimonial, alla quale si è affiancato, appunto, l’attore. Si tratta di una campagna che dovrebbe vedere la realizzazione di quattro spot. Ebbene, come abbiamo anticipato, l’attrice con un post sul suo profilo instagram ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrata a lavoro per la riuscita di un nuovo spot, e nell’immagine non è passato inosservato proprio lui, Can Yaman. “Oggi, sul set con Can Yaman, Giulia e le altre meravigliose amiche, un nuovo spot per il web… abbiamo mangiato molta pasta”, ha scritto in didascalia.

A quanto pare, a breve, avremo modo di vedere i due amatissimi attori di nuovo insieme, sempre per la campagna per la pasta De Cecco. Sicuramente, ancora una volta, non ci deluderanno.