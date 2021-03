Coronavirus, arriva la notizia sul vaccino AstraZeneca: la nota

Arriva la notizia tanto attesa sul vaccino contro il Coronavirus di AstraZeneca: di seguito vi riportiamo la nota ufficiale

A distanza di un anno, il Coronavirus continua ad essere una minaccia per l’intero pianeta. Il virus, nato a cavallo tra il 2019 e il 2020 in Cina, si è diffuso presto in tutto il mondo, colpendo in modo particolare gli Stati Uniti e l’Europa. Anche l’Italia – suo malgrado – ha recitato la sua parte. Tantissimi i contagiati nel nostro paese, così come i morti. La nazione sta vivendo la terza ondata e molte regioni sono state costrette a ricorrere nuovamente al lockdown, adesso mascherato con ‘zona rossa rafforzata’. L’unica soluzione per la fine della pandemia è il vaccino. Il governo, presediuto adesso da Mario Draghi, spera di vaccinare l’intera popolazione entro l’estate.

Coronavirus, la notizia sul vaccino AstraZeneca

Il vaccino è l’unica arma per fermare il Covid-19. La campagna vaccinale è iniziata in tutta l’Europa il 27 dicembre. L’Italia, però, sembra andare a rilento rispetto agli altri paesi. Dopo gli operatori sanitari e il personale scolastico, da poco sono iniziate le vaccinazioni per gli over 70, presto arriveranno quelle per le persone con problemi di salute. Il governo spera di vaccinare tutta la popolazione entro l’estate. Al momento, però, la strada sembra abbastanza frastagliata. Come se non bastasse, si diffonde anche la psicosi dovuta alle morti verificatesi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Le cause, però, non sono state ancora accertate. Non è ancora chiaro, infatti, se il vaccino abbia avuto delle conseguenze o meno.

Nel frattempo, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) diffonde una nota riguardo al vaccino prodotto da AstraZeneca: “I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato”. L’Agenzia cerca dunque di fare chiarezza, ma la paura resta.