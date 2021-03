Fabio Fazio, sapete chi è sua moglie? Scopriamo insieme il suo nome, cosa fa nella vita e, soprattutto, quanti figli hanno!

Attualmente in onda con il suo seguitissimo ed amatissimo ‘Che Tempo che Fa’, Fabio Fazio è, senza alcun dubbio, uno dei conduttori più amati di tutta la televisione italiana. Con alle spalle una carriera davvero intramontabile, il simpaticissimo Fabio gode di un curriculum più che impressionante. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, forse non tutti lo sanno, è avvenuto nel lontano 1982. Quando, davvero giovanissimo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della radio grazie al suo ruolo di imitatore nel programma ‘Black out’. Da quel momento, il buon Fazio non si è mai più fermato. Sono passati, infatti, esattamente trentanove anni dal suo esordio, eppure il simpaticissimo ligure continua a godere di un successo davvero spietato. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Per meglio dire, quindi, cosa sappiamo su sua moglie e sui suoi figli? Siete proprio curiosi di saperne qualcosa di più anche voi? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fabio Fazio, chi è sua moglie e quanti figli hanno?

Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo che, da come si può chiaramente comprendere, è noto a tutti, cosa sappiamo esattamente della vita privata di Fabio Fazio? Appurato che sappiamo benissimo che è sposato e che è padre, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su di loro? Per dirla meglio: chi è sua moglie? E, soprattutto, quanti figli ha la coppia? Siete pronti a saperne di più anche voi? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo con ordine, però. Da quanto si legge, Fabio Fazio è felicemente sposato, esattamente del 1994, con Gioia Selis. Nata a Savona anche lei l’8 Febbraio del 1968. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Ed è proprio per questo motivo che, purtroppo, non possiamo dirvi molte cose su di lei. Quello che, però, sappiamo con certezza è che a suggellare ancora di più il loro amore e rapporto ci sono due splendidi figli: Michele, nato nel 2004. E Caterina, nata nel 2009.

Ci sarà a Che Tempo che Fa?

Cosa accadrà nella puntata di stasera, Domenica 14 Marzo, di ‘Che Tempo che Fa’? La settimana scorsa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, il conduttore televisivo, dopo lo stop di una settimana, ha presentato il programma da casa. Adesso, invece, cosa succederà? Fabio Fazio sarà nello studio televisivo oppure no? Al momento, non possiamo svelarvi alcuna cosa in merito. Fatto sta che, da quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe proprio che la puntata di stasera sia davvero imperdibile.

Ospiti eccezionali e momenti imperdibili: non ci resta che seguire la puntata di questa sera di Che Tempo che Fa. Noi non vediamo l’ora, voi?