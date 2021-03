Francesca Lodo è una delle concorrenti attuali de L’Isola dei Famosi, ma ha un fidanzato? Cosa occorre sapere sulla sua vita privata.

Mancano pochissime ore e, finalmente, potremmo assistere ad una nuova e strabiliante edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone di Ilary Blasi, l’adventure reality di Canale 5 si appresta a tenere compagnia il suo pubblico per circa dieci settimane. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova edizione, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi concorrenti? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di tutto il cast. Ma volete avere qualche notizia in più su di loro? Benissimo: ci pensiamo noi! Poco fa, vi abbiamo parlato della vita privata di Roberto Ciufoli. Adesso, invece, siete curiosi di sapere se la bellissima Francesca Lodo ha un fidanzato oppure no? La modella e showgirl, quindi, in Honduras avrà il cuore impegnato oppure no? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Francesca Lodo ha un fidanzato? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Da Lunedì 15 Marzo, quindi, Francesca Lodo sarà una delle naufraghe ufficiali de ‘L’Isola dei Famosi’. In attesa, però, di vederla in azione in Honduras, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In particolare, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Francesco Lodo, quindi, ha un fidanzato? Oppure, è single? Diciamoci la verità: sarà stata, senza alcun dubbio, la prima domanda che vi è venuta in mente appena avete visto che anche lei, insieme ad altri incredibili nomi, faceva parte dell’edizione de L’Isola dei Famosi che partirà tra pochissime ore. Ecco, ma cosa occorre sapere allora su di lei? Il suo cuore è impegnato? Purtroppo, al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che attualmente la Lodo sia single. Purtroppo, però, non possiamo darvi alcuna conferma. E non può farlo nemmeno il suo canale Instagram, sia chiaro. Seppure sia molto attiva e seguitissima, non c’è alcuna traccia sul suo attuale status sentimentale.

Chissà, magari l’Honduras potrà essere il nuovo Cupido?