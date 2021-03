La splendida Greta Scarano è una delle attrici più talentuose del nostro panorama artistico: il video tenerissimo di quando era piccola, la riconoscete?

Nata a Roma nel 1986, Greta Scarano è appassionata di recitazione fin da giovanissima e, per lungo tempo, frequenta un corso di teatro. Al contempo, però, si dedica anche alla musica e studia sia la batteria e le percussioni che il canto. Dopo un anno trascorso in America, dove si fa notare in teatro per il suo straordinario talento, torna in Italia e completa gli studi accademici diplomandosi al liceo classico e iscrivendosi a Scienze Politiche. Nel corso dei primi anni di carriera, l’ammiriamo in “Un posto al sole”, la più longeva soap nostrana, e R.I.S. Delitti imperfetti. Con “Romanzo Criminale”, di cui è una delle protagoniste, arriva la consacrazione al successo e al grande apprezzamento del pubblico. Di recente, l’abbiamo ammirata nel “Il Commissario Montalbano” nel ruolo del nuovo capo della scientifica. Una donna dal fascino irresistibile e il carattere deciso che, di certo, non lascerà indifferente il Commissario. Qualche tempo fa, la bellissima Greta Scarano ha condiviso con i fan un video dolcissimo che la ritrae da piccola: la riconoscete?

Greta Scarano da piccola, il tenerissimo filmato

Seguitissima sui social, la talentuosa attrice ha un profilo Instagram ufficiale che conta oltre centomila follower. Qui, Greta Scarano pubblica immagini dal set, ma anche scatti che riguardano il suo quotidiano. E proprio tramite Instagram la splendida interprete ha postato un video davvero tenerissimo che riguarda il suo passato. Nel filmato, infatti, vediamo una Greta Scarano bambina, probabilmente in una recita scolastica. Sorriso luminoso e occhi luminosi, intenta a recitare nelle vesti di “stella”, come ha spiegato lei stessa nella didascalia che ha scritto per accompagnare il video. “Me in una singolare interpretazione della stella senza incisivo sinistro” ha scritto, simpaticamente. Riuscite a riconoscere la meravigliosa attrice in questa dolcissima bimba?

Come molti hanno fatto notare nei commenti, Greta Scarano appare perfettamente a suo agio sul palco già da piccolissima, dimostrando di possedere un talento naturale per la recitazione!