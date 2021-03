Guendalina Tavassi parla ai suoi follower della fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte: ecco le parole dell’ex gieffina.

Sono al centro della cronaca rosa da diversi giorni ormai. Guendalina Tavassi, l’ex gieffina e noto personaggio televisivo, e suo marito Umberto D’Aponte sono in crisi. La coppia si è sempre mostrata sui social affiatata ed innamorata ma qualcosa negli ultimi mesi sembra essersi rotto. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Chloe e Salvatore. L’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato diversi giorni fa ai suoi social che si sta separando da Umberto: “Siamo separati in casa da mesi” ha scritto Guendalina. La Tavassi nelle ultime ore è tornata a parlare della sua situazione sentimentale, ha parlato ai suoi fan spiegando alcuni motivi per il quale ha preso la decisione di allontanarsi dal marito.

Guendalina Tavassi: “Decisione definitiva”, la confessione sulla fine del suo matrimonio

Guendalina Tavassi nelle ultime ore ha parlato ai suoi follower con alcune IG story. L’influencer ed ex gieffina ha spiegato che ormai, con suo marito, non si trova più. “Ci parliamo, ci salutiamo, mangiamo insieme e gestiamo i nostri figli in serenità, come è giusto che sia. Gli voglio bene, rimarrà sempre la persona più importante della mia vita, nonostante tutto” ha scritto sui social. La Tavassi ha spiegato che per amore dei loro figli, lei ed Umberto hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto ma dopo troppi litigi qualcosa si è rotto. “Se alcune situazioni perseverano, si prende anche una decisione definitiva. Tra alti e bassi si provava a continuare a stare insieme” ha aggiunto.

Umberto D’Aponte al momento è assente dai social ma diversi giorni ha rotto il silenzio, parlando proprio della sua crisi matrimoniale. Il napoletano ha spiegato che ha avuto dei comportamenti sbagliati nei confronti di sua moglie: “Io sono innamoratissimo di Guendalina e faccio di tutto per riconquistarla”.