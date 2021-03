L’Isola dei Famosi, chi è stato il primo vincitore del reality show?

Sapete chi è stato il primo vincitore de L’Isola dei Famosi? Ve lo sveliamo noi in questo articolo che ripercorre la prima edizione

L’isola dei famosi è la versione italiana del reality show Celebrity Survivor, che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese Expedition Robinson. La prima puntata del reality show in Italia è andata in onda il 19 settembre 2003 su Rai 2. Le prime otto edizioni del programma sono state condotte da Simona Ventura. Fino alla nona edizione, condotta da Nicola Savino, il programma è andato in onda su Rai 2. Dopodiché, il programma è stato cancellato dai palinsesti della Rai ed acquistato da Mediaset nel 2015. Il reality è stato trasmesso su Canale 5 a partire dal 2 febbraio 2015 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Il reality show, dopo un anno sabbatico dovuto al Covid-19, torna in onda su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi.

Chi è stato il primo vincitore de L’Isola dei Famosi

La prima edizione del programma è andata in onda nell’autunno del 2003. Il reality show fu condotto da Simona Ventura, accompagnata nel ruolo inviato da Marco Mazzocchi. Il reality show si svolgeva a Samanà, nella Repubblica dominicana. Gli opinionisti erano Pierluigi Diaco, Selvaggia Lucarelli, Andrea Pinketts e Alfonso Signorini. Tra i concorrenti che si sono maggiormente distinti in quell’edizione, troviamo Carmen Russo, Adriano Pappalardo (distintosi soprattutto per le varie risse verbali in cui fu coinvolto) e altri naufraghi.

Da allora sono passati ben diciotto anni e pochi ricordano chi fu il vincitore del reality show. Nella prima edizione de L’Isola dei Famosi trionfò Walter Nudo. Egli seppe guadagnarsi la stima degli altri naufraghi e anche della maggior parte del pubblico, anche se successivamente si scoprì che egli vinse grazie all’appoggio del suo agente Lele Mora, accusato di aver pilotato la gara attraverso l’acquisto di alcuni call-center. Nudo era comunque uno dei concorrenti più apprezzati e probabilmente avrebbe vinto lo stesso la gara. Al secondo posto arrivò Giada De Blanck, mentre al terzo posto si classificò Adriano Pappalardo.