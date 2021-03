A poche ore dall’inizio de L’Isola dei Famosi è stata confermata la presenza di un ex vincitore: di chi si tratta

Meno di ventiquattro ore all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il cast è stato interamente annunciato. Il reality show sarà presentato da Ilary Blasi, accompagnata in questa avventura da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e (probabilmente) anche da Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionisti. La rampolla della famiglia Lamborghini salterà le prime due puntate per via della positività al Covid-19. Proprio in virtù della sua assenza, la produzione ha ripiegato sul vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche i concorrenti sono stati tutti annunciati, ma ovviamente ci saranno delle sorprese durante il percorso. Nelle ultime ore, inoltre, è stata annunciata anche la presenza di un ex vincitore del reality show.

L’Isola dei Famosi, ci sarà anche un ex vincitore

A poche ore dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è stata annunciata la presenza di un ex vincitore del reality show. In Honduras, infatti, sbarcherà anche Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione dell’Isola. Il ruolo dello judoka sarà quello di vegliare sulla Parasite Island, luogo dove i naufraghi meno avvezzi alla sopravvivenza in condizioni difficili vengono addestrati alla dura vita sull’isola. Non si ancora se il ruolo sarà occupato sempre dalla stessa persona oppure se cambierà durante l’edizione. Almeno per il momento, però, il primo a sbarcare in Honduras sarà Maddaloni.

Marco Maddaloni ha vinto la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, trionfando in finale su Marina La Rosa, Luca Vismara e Sarah Altobello. Il suo percorso fu netto: Maddaloni dimostrò in Honduras la sua tenacia, ma anche il suo carattere schietto e sincero. Lo judoka tornerà in Honduras e avrà un ruolo molto importante.