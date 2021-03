Tante novità per L’Isola dei Famosi 2021, tra cui anche la Parasite Island: rivelato il nome di chi la abiterà insieme ad un altro naufrago.

Tutto pronto per l’edizione 2021 de L’isola dei Famosi: lo storico reality al via domani sera su Canale 5 sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, ospite ieri a Verissimo, promette di essere più ‘dolce’ stavolta ma ammette di non poter garantire che ci riuscirà. Sbarcheranno quindi in Honduras, lanciandosi dall’elicottero, i concorrenti ufficiali di quest’anno: Elisa Isoardi, Vera Gemma, Brando Giorgi, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Beppe Braida, il Visconte Ferdinando Guglielmotti, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Francesca Lodo, Drusilla Gucci, Angela Melillo, Akash Kumar, Simone Paciello Awed e Daniela Martani. Ma non finisce qui: le novità non mancano, scopriamo insieme chi altri farà parte del cast.

L’Isola dei Famosi si prepara ad accogliere anche lei: indovinate di chi si tratta

Come già reso noto nelle ultime settimane, i naufraghi saranno divisi i due ‘squadre’ che vivranno separati ma sulla stessa spiaggia. Burinos e Rafinados, due nomi che lasciano intendere facilmente di che tipi di gruppi si parla. Altra importante novità sarà la Parasite Island. Un posto a parte abitato soltanto da due personaggi, due ‘anti-naufraghi’. Uno è Ubaldo Lanzo, ma siete pronti a scoprire chi sarà l’altra? Stiamo parlando di Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. Insieme al cromatologo cercheranno di meritarsi l’ingresso tra i naufraghi e non sarà affatto semplice proprio per le condizioni di disagio con cui saranno costretti a misurarsi. Il judoka Marco Maddaloni, vincitore de L’isola dei Famosi nel 2019, è l’incaricato che dovrà supervisionare il tutto. Attesissimo anche il ritorno in tv di Tommaso Zorzi, proclamato opinionista ufficiale del programma dopo la scoperta della positività al Covid di Elettra Lamborghini.

Insomma un’edizione che si preannuncia scoppiettante, non perdetevi la prima puntata domani sera, lunedì 15 marzo.