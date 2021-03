L’Isola dei famosi è in arrivo sul piccolo schermo, Akash è uno dei concorrenti ma sapete qual è la sua squadra del cuore? Scopriamolo insieme.

Dopo tanta attesa, finalmente sta per iniziare. Stasera andrà in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi. Alla conduzione ci sarà la strepitosa e bellissima Ilary Blasi, la quale torna in tv dopo un periodo di assenza. Ad accompagnarla con i loro commenti e opinioni impeccabili, ci saranno Iva Zanicchi e il neo vincitore Tommaso Zorzi. L’Isola non è ancora iniziata ufficialmente, e già ci sono state alcune scintille tra due naufraghe, prima della partenza. Questo, ci fa ben sperare su quello che potrà succedere durante tutta la permanenza sull’isola selvaggia. Mancano, quindi, solo poche ore per l’esordio. Il cast lo abbiamo svelato nei nostri precedenti articoli e tra loro vedremo anche Akash Kumar. Il bel modello ha una squadra del cuore. Scopriamo insieme qual è.

L’Isola dei famosi: qual è la squadra del cuore di Akash?

Akash Kuram è un naufrago ufficiale dell‘Isola dei Famosi. Di lui sappiamo che è un modello famoso nato in Nuova Delhi, in India. Nel suo cuore, però, c’è sempre stata l’Italia. Ed è proprio qui, dopo la separazione dei suoi genitori, si è trasferito insieme alla madre. Ed è qui che inizia la sua carriera da modello, passione tra l’altro ereditata da sua mamma, che è una modella. In contemporanea a questo, però, il bel Akash prende parte anche a diversi programmi televisivi. A partire da Ballando con le stelle. Dove ha avuto anche alcuni diverbi con la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli. Fino a Ciao Darwin e Temptation Island. Insomma, sembrerebbe proprio che il bel modello sembrerebbe aver scelto l’Italia come sua destinazione finale. Non tutti, però, sanno infatti che tifa per una squadra del campionato italiano. Curiosi vero? Ebbene sì, il modello indiano ha la Juventus come squadra del cuore, e questo è possibile vederlo anche nel reel di presentazione presente sulla pagina ufficiale de L’Isola dei famosi presente su Instagram.

