L’Isola dei famosi, trovata la sostituta di Carolina Stramare: l’abbiamo già vista in un reality; ecco di chi si tratta.

Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi! La prima puntata del reality show più avventuroso della nostra tv andrà in onda proprio domani, lunedì 15 marzo, in prima serata su Canale 5. Sarà il primo dei due appuntamenti settimanali con la trasmissione, che andrà in onda ogni lunedì ed giovedì. A condurre lo show Ilary Blasi, affiancata da tre opinionisti scoppiettanti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Quest’ultima, causa Covid, non sarà presente in studio per le prime puntate del reality show, ma dovrebbe intervenire comunque in puntata attraverso un collegamento video. E questo non è stato, purtroppo, l’unico imprevisto che ha riguardato l’Isola: una delle naufraghe del cast ha dovuto abbandonare il gioco ancor prima dell’inizio. Si tratta di Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019, che ha lasciato il reality per motivi personali. Poco fa l’annuncio della sostituta: la conosciamo molto bene, ha già partecipato ad un reality. Ecco di chi si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’Isola dei famosi, trovata la sostituta di Carolina Stramare: è la vincitrice de La Pupa e il Secchione

L’Isola dei famosi sta per tornare! E, a poche ore dalla puntata d’esordio, arrivano le ultime anticipazioni. L’ultima notizia riguardante il cast dei naufraghi riguarda la sostituta di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia che ha abbandonato il gioco per motivi personali. Chi arriva al suo posto? Un volto già noto dei reality show! Si tratta di Miryea Stabile, giovane influencer e grafic designer, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e Il Secchione. In tv, l’avevamo già vista a Ciao Darwin, nella puntata che vedeva scontrarsi Belli contro Brutti, ma è nel reality condotto da Andrea Pucci che si è fatta conoscere più a fondo. 22 anni, originaria di Brescia, Myrea è pronta per questa nuova avventura in Honduras!

Non ci resta che attendere poche ore per scoprire tutte le novità della prossima edizione de L’Isola dei famosi. Noi non vediamo l’ora, e voi?